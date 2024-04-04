Млинцевий торт із ягідним джемом: готуємо дуже красивий і смачний десерт
Під час подачі торт прикрасьте листям м'яти, а трояндочки на ньому полийте сиропом.
Останнім часом дедалі більшої популярності набувають тортики з млинців. Вони не потребують випікання в духовці, їх легко прикрасити, а начинка додасть млинцям насиченого і яскравого смаку. Своїм рецептом такого торта, смачного і дуже красивого, поділилася кулінарна блогерка Вікторія.
Млинцевий торт із ягідним джемом
Інгредієнти (приблизно на 15 млинців):
- молоко — 600 мл;
- борошно — 280 г;
- вершкове масло — 50 г;
- яйця — 4 шт;
- цукор — 2 ст. л + ваніль;
- сіль — дрібка;
- барвник за бажанням;
- джем із лісових ягід — 300 г.
Для крему:
- вершки 30% — 200 мл;
- вершковий сир — 300 г;
- цукрова пудра — 70 г.
Спосіб приготування:
З'єднати всі інгредієнти для млинців, збити міксером і посмажити їх на сковорідці з обох боків до готовності. Має вийти близько 15 млинців.
Чотири млинці залишити цілими, а решту обрізати за допомогою роз'ємної форми, в якій будете збирати торт.
Для крему дуже холодні вершки збити до стійкої пишної маси, додати вершковий сир, цукрову пудру і ще раз збити.
Взяти роз'ємну форму і викласти по краях цілі млинці, як показано на відео. Всередину покласти один обрізаний млинець, змастити кремом і джемом, зверху покласти новий млинець, знову змастити, і так робити доти, доки не закінчаться інгредієнти. Останнім шаром має бути млинець.
Краями великих млинців закрити зверху торт, добре притиснути їх.
З решти обрізків скрутити трояндочки і викласти їх на тортик, як показано у відеорецепті.
Відправити готовий торт на 2-3 години в холодильник. Вийнявши торт із форми, можна його додатково прикрасити гілочками м'яти.
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