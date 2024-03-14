Млинці на томатному соку: рецепт оригінальної та яскравої страви

Млинці, приготовані на томатному соку, виходять яскравими. І з оригінальним смаком.

Related video

Якщо любите млинці, то вам точно потрібно спробувати приготувати млинці на томатному соку. Зазвичай вони готуються тільки на молоці. Але в цьому рецепті половину порції молока замінили на томатний сік. Подавати на стіл їх можна з пікантним сметанним соусом, приправленим часником і подрібненою зеленню. Адже такі млинці передбачають несолодку начинку. Рецептом поділилися на сайті Kuhar.

Млинці на томатному соку

Інгредієнти:

борошно 160 г;

томатний сік 250 мл;

молоко 250 мл;

яйце 2 шт;

цукор 1 ст. л.;

сіль 0.5 ч. л.;

вершкове масло;

рафінована рослинна олія;

Для подачі:

сметана 33% 200 мл;

кріп, петрушка, часник.

Спочатку підготуйте всі інгредієнти для млинцевого тіста. Молоко налийте у велику миску. Додайте томатний сік. Всипте сіль і цукор та перемішайте, поки вони не розчиняться.

Борошно просійте в окрему миску. Додайте в томатно-молочну суміш, постійно перемішуючи, щоб не було грудочок. Після вбийте яйця і перемішайте вінчиком.

Тісто, що вийшло, накрийте серветкою і залиште на 20 хвилин за кімнатної температури.

Смажте млинці на сковороді з товстим дном і низькими бортиками на середньому вогні. Змастіть за допомогою пензлика рослинною олією. І виливайте тісто ополоником, щоб вистачало на всю сковороду.

Смажте млинець доти, доки не схопиться верхній шар, на це піде трохи менше хвилини, а потім переверніть і обсмажте з іншого боку. Перекладіть на тарілку і змастіть розтопленим вершковим маслом. Смажте млинці, поки не скінчиться тісто.

І приготуйте смачний соус. Кріп і петрушку вимийте, дрібно наріжте, часник пропустіть через прес.

Додайте кріп, петрушку і часник у сметану та перемішайте. Подавайте соус до млинців.

Читайте також:

Смачні тонкі млинці на кефірі з дірочками: покроковий рецепт

Курячі відбивні в пряному сирному паніруванні: як приготувати смачну страву

Швидка піца з прошуто та сиром: рецепт смачної та ситної випічки