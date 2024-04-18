Популярная выпечка из трех ингредиентов: как приготовить облачный хлеб

Это интересный рецепт, который стал популярным в соцсетях. И он готовится очень просто.

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Новый хлеб, рецепт которого стал вирусным в соцсетях, не требует дней кропотливого ухода за закваской из муки и воды. И готовить его очень просто. "Облачный" хлеб больше похож на что-то среднее между бисквитом и безе, ведь он сладкий, а главным ингредиентом является яичный белок.

Облачный хлеб не только легок в приготовлении, но и очень вкусный и красивый за счет пищевых красителей, которые в него добавляют.

Кулинары даже придумывают свои собственные вариации основного рецепта, добавляя ароматические экстракты, крошки печенья и орехи.

Хлеб-облачко

Ингредиенты:

три яйца;

30 г белого сахара;

10 г кукурузного крахмала;

пищевые красители (по желанию).

Разогрейте духовку до 150 градусов. Начните взбивать яичные белки в большой миске — венчиком, или миксером. Продолжайте взбивать, постепенно добавляя сахар, пока он не растворится полностью.

Добавьте кукурузный крахмал небольшими порциями. И если используете пищевой краситель — добавьте его сейчас.

Взбивайте, пока смесь не образует жесткие, глянцевые пики. Затем переложите смесь на противень, застеленный бумагой для выпечки, и с помощью ножа сформируйте ее в округлую форму.

Выпекайте облачный хлебец в разогретой духовке 25 минут, пока внешняя сторона не станет светло-коричневой.

Оставьте охлаждаться перед подачей к столу.

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