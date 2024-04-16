Тарт с орехами и сгущенкой: как приготовить очень вкусный десерт
В духовке сгущенка запечется и в сочетании с песочным тестом и грецкими орехами даст просто невероятный вкус.
Тарт – это типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста. Может быть десертным или основным блюдом с мясной, грибной и любой другой начинкой. Предлагаем вам приготовить сладкий тарт с орехами и сгущенкой и порадовать себя и близких вкусной выпечкой. Рецептом поделились в кулинарном блоге "Смачного!"
Тарт с орехами и сгущенкой
Ингредиенты:
- сливочное масло или маргарин – 100 гр;
- сахар – 0,5 стак;
- соль – 1/4 ч.л.
- яйцо – 1 шт;
- мука – 1,5-2 стак;
- грецкие орехи – 1 стак;
- сгущенка – 1 банка.
Способ приготовления:
Масло перетереть с мукой, добавить соль, сахар, яйцо и замесить эластичное тесто. Отправить его в холодильник отдохнуть на 20 минут, после чего его тоненько раскатать и переложить в форму, сформировав бортики.
На тесто ровным слоем насыпать поджаренные орехи, слегка их измельчив, и залить сгущенкой.
Запекать тарт в разогретой до 200 градусов духовке до румяной корочки. Далее форму накрыть фольгой или пергаментом, уменьшить температуру до 180 градусов и запекать еще 15-20 минут.
В духовке сгущенка запечется и в сочетании с грецкими орехами и песочным тестом даст просто невероятный вкус.
Читайте также:
Пикантный тарт с луком и сыром: вкусная классика французской кухни
Идеально к чаю: рецепт малинового тарта