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Еда

Идеально к чаю: рецепт малинового тарта

Малиновый тарт, выпечка, десерт
Фото: t.me/topretsept | Малиновый тарт

Перед подачей тарт можно слегка посыпать сахарной пудрой.

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В сезон малины грех не воспользоваться возможностью и не приготовить десерты с этой ягодой. Она одинаково вкусная как в выпечке, так и в мороженом, желе и даже тортах. Предлагаем вам приготовить малиновый тарт по рецепту из блога "Рецепты каждый день" и порадовать выпечкой себя и своих близких. На его приготовление не уйдет много времени, а к чаю или кофе это будет лучшее угощение.

Малиновый тарт

Ингредиенты:

  • малина – 200 гр;
  • мука – 150 гр;
  • сахар – 150 гр;
  • яйца – 2 шт;
  • разрыхлитель – 5 гр;
  • греческий йогурт – 3 ст. л;
  • сливочное масло – 50 гр;
  • сливки (23%) –2 ст. л.

Способ приготовления:

Форму, где будет печься тарт, смазыть сливочным маслом и обильно выложить малину.

Далее необходимо подготовить карамель. Для этого к 70 граммам сахара добавить 30 мл воды и сливки, поставить на плиту, довести до кипения, снизить температуру и варить, пока масса не станет коричневого цвета. Мешать карамель ничем, только если чуть потряхивать сотейник.

Вылить карамель на ягоды.

Растопленное масло взбить с оставшимся сахаром. Добавить греческий йогурт и снова взбить. Ввести яйца и взбить, просеять муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбить.

Готовое тесто вылить на ягоды и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность проверить с помощью деревянной зубочистки.

Готовый пирог немного остудить в форме, накрыть тарелкой и перевернуть. При желании посыпать сахарной пудрой.

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