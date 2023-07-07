Идеально к чаю: рецепт малинового тарта

Перед подачей тарт можно слегка посыпать сахарной пудрой.

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В сезон малины грех не воспользоваться возможностью и не приготовить десерты с этой ягодой. Она одинаково вкусная как в выпечке, так и в мороженом, желе и даже тортах. Предлагаем вам приготовить малиновый тарт по рецепту из блога "Рецепты каждый день" и порадовать выпечкой себя и своих близких. На его приготовление не уйдет много времени, а к чаю или кофе это будет лучшее угощение.

Малиновый тарт

Ингредиенты:

малина – 200 гр;

мука – 150 гр;

сахар – 150 гр;

яйца – 2 шт;

разрыхлитель – 5 гр;

греческий йогурт – 3 ст. л;

сливочное масло – 50 гр;

сливки (23%) –2 ст. л.

Способ приготовления:

Форму, где будет печься тарт, смазыть сливочным маслом и обильно выложить малину.

Далее необходимо подготовить карамель. Для этого к 70 граммам сахара добавить 30 мл воды и сливки, поставить на плиту, довести до кипения, снизить температуру и варить, пока масса не станет коричневого цвета. Мешать карамель ничем, только если чуть потряхивать сотейник.

Вылить карамель на ягоды.

Растопленное масло взбить с оставшимся сахаром. Добавить греческий йогурт и снова взбить. Ввести яйца и взбить, просеять муку, разрыхлитель и щепотку соли, снова взбить.

Готовое тесто вылить на ягоды и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Готовность проверить с помощью деревянной зубочистки.

Готовый пирог немного остудить в форме, накрыть тарелкой и перевернуть. При желании посыпать сахарной пудрой.

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