Ідеально до чаю: рецепт малинового тарта

Перед подачею тарт можна злегка посипати цукровою пудрою.

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У сезон малини гріх не скористатися можливістю і не приготувати десерти з цією ягодою. Вона однаково смачна як у випічці, так і в морозиві, желе і навіть тортах. Пропонуємо вам приготувати малиновий тарт за рецептом із блогу "Рецепти кожен день" і потішити випічкою себе та своїх близьких. На його приготування не піде багато часу, а до чаю або кави це буде найкраще частування.

Малиновий тарт

Інгредієнти:

малина — 200 г;

борошно — 150 г;

цукор — 150 г;

яйця — 2 шт;

розпушувач — 5 гр;

грецький йогурт — 3 ст. л;

вершкове масло — 50 г;

вершки (23%) -2 ст. л.

Спосіб приготування:

Форму, де пектиметься тарт, змастити вершковим маслом і рясно викласти малину.

Далі необхідно підготувати карамель. Для цього до 70 грамів цукру додати 30 мл води і вершки, поставити на плиту, довести до кипіння, знизити температуру і варити, поки маса не стане коричневого кольору. Мішати карамель не можна, тільки якщо трохи струшувати посуд, де вона вариться.

Вилити карамель на ягоди.

Розтоплене масло збити з цукром, що залишився. Додати грецький йогурт і знову збити. Ввести яйця і збити, просіяти борошно, розпушувач і дрібку солі, знову збити.

Готове тісто вилити на ягоди і відправити в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин. Готовність перевірити за допомогою дерев'яної зубочистки.

Готовий пиріг трохи остудити у формі, накрити тарілкою і перевернути. За бажання посипати цукровою пудрою.

Раніше Фокус писав, як приготувати абрикосовий пиріг.