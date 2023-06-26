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Їжа

Літнє меню: рецепт смачного пирога з абрикосами

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Фото: Скриншот | Пиріг з абрикосами

Хоч у рецепті і вказані абрикоси, але ви можете замінити їх на будь-які інші фрукти або ягоди.

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Літо — сезон фруктів. І якраз почався сезон абрикос. І це чудовий час, щоб готувати дуже смачний пиріг. Утім, коли абрикоси закінчаться, то можна брати й інші фрукти та ягоди. Дуже смачним такий пиріг виходить із вишнею, малиною та чорницею. Також можна використовувати персики та сливи.

Словом, експериментуйте, а тісто приготувати дуже просто. Рецептом літнього пирога поділилася українська кулінарна блогерка Христина Булезюк.

Пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 2 яйця;
  • 1 склянка борошна (склянка 250 мл);
  • 0,5 ст. цукру;
  • 1 ч. л. розпушувача;
  • Щіпка солі;
  • 100 г м'якого вершкового масла;
  • 1 пачка ванільного цукру.

Для начинки:

  • 500 г абрикос.

Збийте до білих піків яйця з цукром. Це займе близько трьох хвилин. Додайте вершкове масло, борошно, розпушувач та інші інгредієнти та збийте до однорідної маси.

Застеліть форму пергаментом і викладіть тісто, постукавши формою об стіл, щоб воно рівномірно розподілилося.

Поверх тіста викладіть половинки абрикос. Якщо абрикоси не надто солодкі, або у вас все-таки сливи, то посипте їх зверху коричневим цукром — так вийде смачніше.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Печіть пиріг близько 45 хвилин, але все залежить від вашої духовки, тож заглядайте в неї періодично.

Також ви можете приготувати ніжний шоколадний кремовий десерт.