Літнє меню: рецепт смачного пирога з абрикосами

Хоч у рецепті і вказані абрикоси, але ви можете замінити їх на будь-які інші фрукти або ягоди.

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Літо — сезон фруктів. І якраз почався сезон абрикос. І це чудовий час, щоб готувати дуже смачний пиріг. Утім, коли абрикоси закінчаться, то можна брати й інші фрукти та ягоди. Дуже смачним такий пиріг виходить із вишнею, малиною та чорницею. Також можна використовувати персики та сливи.

Словом, експериментуйте, а тісто приготувати дуже просто. Рецептом літнього пирога поділилася українська кулінарна блогерка Христина Булезюк.

Пиріг з абрикосами

Інгредієнти:

Для тіста:

2 яйця;

1 склянка борошна (склянка 250 мл);

0,5 ст. цукру;

1 ч. л. розпушувача;

Щіпка солі;

100 г м'якого вершкового масла;

1 пачка ванільного цукру.

Для начинки:

500 г абрикос.

Збийте до білих піків яйця з цукром. Це займе близько трьох хвилин. Додайте вершкове масло, борошно, розпушувач та інші інгредієнти та збийте до однорідної маси.

Застеліть форму пергаментом і викладіть тісто, постукавши формою об стіл, щоб воно рівномірно розподілилося.

Поверх тіста викладіть половинки абрикос. Якщо абрикоси не надто солодкі, або у вас все-таки сливи, то посипте їх зверху коричневим цукром — так вийде смачніше.

Духовку розігрійте до 180 градусів. Печіть пиріг близько 45 хвилин, але все залежить від вашої духовки, тож заглядайте в неї періодично.

Також ви можете приготувати ніжний шоколадний кремовий десерт.