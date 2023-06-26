Літнє меню: рецепт смачного пирога з абрикосами
Хоч у рецепті і вказані абрикоси, але ви можете замінити їх на будь-які інші фрукти або ягоди.
Літо — сезон фруктів. І якраз почався сезон абрикос. І це чудовий час, щоб готувати дуже смачний пиріг. Утім, коли абрикоси закінчаться, то можна брати й інші фрукти та ягоди. Дуже смачним такий пиріг виходить із вишнею, малиною та чорницею. Також можна використовувати персики та сливи.
Словом, експериментуйте, а тісто приготувати дуже просто. Рецептом літнього пирога поділилася українська кулінарна блогерка Христина Булезюк.
Пиріг з абрикосами
Інгредієнти:
Для тіста:
- 2 яйця;
- 1 склянка борошна (склянка 250 мл);
- 0,5 ст. цукру;
- 1 ч. л. розпушувача;
- Щіпка солі;
- 100 г м'якого вершкового масла;
- 1 пачка ванільного цукру.
Для начинки:
- 500 г абрикос.
Збийте до білих піків яйця з цукром. Це займе близько трьох хвилин. Додайте вершкове масло, борошно, розпушувач та інші інгредієнти та збийте до однорідної маси.
Застеліть форму пергаментом і викладіть тісто, постукавши формою об стіл, щоб воно рівномірно розподілилося.
Поверх тіста викладіть половинки абрикос. Якщо абрикоси не надто солодкі, або у вас все-таки сливи, то посипте їх зверху коричневим цукром — так вийде смачніше.
Духовку розігрійте до 180 градусів. Печіть пиріг близько 45 хвилин, але все залежить від вашої духовки, тож заглядайте в неї періодично.
Також ви можете приготувати ніжний шоколадний кремовий десерт.