Летнее меню: рецепт вкусного пирога с абрикосами
Хоть в рецепте и указаны абрикосы, но вы можете заменить их на любые другие фрукты, или ягоды.
Лето – сезон фруктов. И как раз начался сезон абрикос. И это отличное время, чтобы готовить вкуснейший пирог. Впрочем, когда абрикосы закончатся, то можно брать и другие фрукты и ягоды. Очень вкусным такой пирог получается с вишней, малиной и черникой. Также можно использовать персики и сливы.
Словом, экспериментируйте, а тесто приготовить очень просто. Рецептом летнего пирога поделилась украинский кулинарный блогер Кристина Булезюк.
Пирог с абрикосами
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца;
- 1 стакан муки (стакан 250 мл);
- 0,5 ст. сахара;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- Щепотка соли;
- 100 г мягкого сливочного масла;
- 1 пачка ванильного сахара.
Для начинки:
- 500 г абрикос.
Взбейте до белых пиков яйца с сахаром. Это займет около трех минут. Добавьте сливочное масло, муку, разрыхлитель и прочие ингредиенты и взбейте до однородной массы.
Застелите форму пергаментом и выложите тесто, постучав формой о стол, чтобы оно равномерно распределилось.
Поверх теста выложите половинки абрикос. Если абрикосы не слишком сладкие, или у вас все-таки сливы, то посыпьте их сверху коричневым сахаром – так получится вкуснее.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Пеките пирог около 45 минут, но все зависит от вашей духовки, так что заглядывайте в нее периодически.
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