Нежный яблочный тарт: встречаем лето вкусом яблок

Конечно, рецептов пирога с яблоками существует огромное множество, но мы уверены, что этот рецепт станет для вас особенным.

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Яблочный тарт по рецепту Фокуса получается вкусным и быстрым в приготовлении. Не нужно иметь никаких особых навыков для того, чтобы порадовать себя этим десертом. Тарт состоит из хрустящего слоеного теста, сочной яблочной начинки и хрустящей корочки из миндаля и корицы. Это идеальный десерт для вечернего чаепития или праздничного стола.

Нежный яблочный тарт

Ингредиенты:

1 пачка (450 г) слоеного теста;

4-5 крупных яблок;

1/4 чашки (50 г) сахара;

2 столовые ложки (30 мл) лимонного сока;

1/4 чашки (25 г) молотого миндаля;

2 столовые ложки (30 г) сливочного масла;

1/4 чайной ложки (1 г) корицы;

1/4 чайной ложки (1 г) соли;

1 яичный желток;

2 столовые ложки (30 мл) молока.

Разогрейте духовку до 200 градусов и застелите противень бумагой для выпечки. Раскатайте слоеное тесто на легко посыпанной мукой поверхности в прямоугольник размером примерно 30 на 40 сантиметров. Перенесите тесто на противень и надрежьте его по краям на расстоянии 2 сантиметров от края. Это поможет образовать красивую кайму.

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины и нарежьте их тонкими дольками. Положите яблоки в большую миску и посыпьте сахаром и лимонным соком. Перемешайте, чтобы яблоки покрылись сахаром равномерно. Выложите яблочную начинку на тесто, оставляя свободными края. Постарайтесь распределить яблоки равномерно и не делать слишком толстый слой.

В небольшой миске смешайте молотый миндаль, сливочное масло, корицу и соль. Полученную смесь рассыпьте по яблокам, создавая хрустящую корочку. В еще одной миске взбейте яичный желток с молоком вилкой или венчиком. С помощью кисточки смажьте этой смесью края теста.

Поставьте противень в духовку и выпекайте тарт 25-30 минут, пока он не станет золотисто-коричневым. Выньте тарт из духовки и дайте ему немного остыть на решетке. Нарежьте на порции и подавайте теплым или холодным по желанию. Приятного аппетита!

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