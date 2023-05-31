Шоколадный пирог с бананом: очень простой десерт для тех, кто спешит
Здесь даже не потребуется миксер или венчик, настолько прост этот десерт в приготовлении.
Шоколадный торт с арахисовым маслом и бананами по рецепту Фокуса — это вкусный десерт для любителей сладкого и для тех, к кому неожиданно пришли гости, а к чаю нечего подать. Этот торт готовится очень просто и быстро, без использования миксера или венчика. Все ингредиенты просто смешиваются в одной посуде и выпекаются в духовке.
Торт получается мягким, влажным и ароматным, с нежным кремом из арахисового масла и кусочками банана сверху.
Шоколадный пирог с бананом
Ингредиенты:
- 120 г масла (растопить);
- 200 г коричневого сахара;
- 2 яйца;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта;
- 180 мл молока;
- 240 г муки;
- 2 чайные ложки разрыхлителя;
- 1/4 чайной ложки соли;
- 30 г какао-порошка;
- 120 г арахисового масла;
- 2 банана (нарезать кружочками).
Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте форму для выпечки маслом или расстелите пергаментную бумагу.
В большой миске смешайте растопленное масло и коричневый сахар до однородности. Добавьте яйца, ванильный экстракт и молоко и хорошо перемешайте.
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и какао-порошок. Просейте сухие ингредиенты в мокрую смесь и аккуратно перемешайте лопаткой или деревянной ложкой, чтобы не было комочков.
Перелейте тесто в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Поставьте форму в духовку и выпекайте около 25 минут или до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр торта, не выйдет чистой.
Выньте торт из духовки и оставьте его остывать на решетке на 10 минут. Затем переверните его на большое блюдо или поднос.
6. В небольшой кастрюле на слабом огне нагрейте арахисовое масло, помешивая, пока оно не станет жидким и гладким. Полейте арахисовым маслом поверхность торта, равномерно распределяя его по всей площади. Уложите нарезанные кружочки банана по кругу на краях торта и по центру.
Подавайте торт горячим или холодным, по желанию поливая шоколадом или сливками.
Приятного аппетита!
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