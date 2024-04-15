Ананасово-кокосовий пиріг, який тане у роті: простий рецепт смачного десерту
Це чудовий рецепт дуже смачної випічки. А ананасовий крем точно стане вашим улюбленим.
Цей ананасово-кокосовий пиріг – неймовірно смачний та пишний. А ще його досить легко приготувати.
А цей ананасовий крем – це справді той крем, який можна додавати і до інших пирогів, або тортів. Рецептом поділились на сайті Easy-Cooking.
Ананасово-кокосовий пиріг
Інгредієнти:
Для бісквіта:
- 4 яйця;
- 1 склянка цукру;
- 1 склянка борошна;
- 1 ч. л. розпушувачу;
- Кілька ложок ананасового сиропу.
Для крему:
- 5 жовтків;
- 1/2 склянки цукру;
- 1 склянка ананасового сиропу (велика банка консервованих ананасів);
- 1 ст. л. крохмалю;
- 300 г масла.
Для кокосового безе:
- 5 білків;
- 1/2 склянки цукру;
- 2 ст. л. ванільного цукру;
- 2 ст. л. борошна;
- 1 ч. л. розпушувачу;
- 150 г кокосової стружки.
Для шоколадної глазурі:
- 1/2 плитки чорного шоколаду;
- 1/2 склянка молока;
- 1 ст. л. цукру.
Спочатку готуйте бісквіт. Білки відділіть від жовтків. Білки добре збийте та поступово додавайте цукор, продовжуючи збивати. Збиваємо до однорідної маси: до "твердих піків".
У збиті білки поступово додаємо жовтки. Поступово до маси додаємо борошно, змішане з розпушувачем. Акуратно перемішуємо ложкою знизу вверх. Викладаємо бісквіт у форму та розрівнюємо.
Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. Цей бісквіт є досить солодким, тому доволі скоро потемнів.
Тепер готуйте кокосове безе. Збиваємо білки в стійку піну, поступово додаємо цукор та ванільний цукор, і збиваємо до повного розчинення.
До білків з цукром додаємо кокосову стружку, змішану з борошном і розпушувачем. Легко перемішуємо. Викладаємо кокосове безе у форму, розрівнюємо та випікаємо при температурі 180 градусів до легкого зарум’янення.
І готуємо дуже смачний ананасовий крем. Жовтки збиваємо з цукром, потім додаємо пів склянки ананасового сиропу і крохмаль. Збиваємо до однорідної маси. Доливаємо решту ананасового сиропу і підігріваємо на невеликому вогні, помішуючи. Коли маса загустіє і почне булькати, знімаємо з вогню і залишаємо вистигати, накривши, щоб крем не засихав.
Поки вистигає ананасовий крем, масло витягаємо з холодильника і лишаємо трохи нагрітись до кімнатної температури. Коли масло і заварна маса будуть однакової кімнатної температури, спочатку збийте міксером масло, тоді по ложці додавайте ананасову масу. Таким чином збиваємо крем до гладкої однорідної маси. І збираємо свій пиріг. Бісквіт просочуємо ананасовим сиропом і викладаємо крем. Розрівнюємо та зверху на крем кладемо вистигле кокосове безе.
Поливаємо пиріг шоколадною глазур'ю. ЇЇ можна купити готову в магазині, а можна підігріти на невеликому вогні усі складники для шоколадної глазурі до повного розтоплення та утворення однорідної шоколадної маси. Таку теплу поливку одразу виливаємо на пиріг.
Інгредієнти подано з розрахунку на форму 25 x 30 см. І пиріг буде смачніший, коли постоїть ніч у холодильнику.
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