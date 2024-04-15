Ананасово-кокосовий пиріг, який тане у роті: простий рецепт смачного десерту

Це чудовий рецепт дуже смачної випічки. А ананасовий крем точно стане вашим улюбленим.

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Цей ананасово-кокосовий пиріг – неймовірно смачний та пишний. А ще його досить легко приготувати.

А цей ананасовий крем – це справді той крем, який можна додавати і до інших пирогів, або тортів. Рецептом поділились на сайті Easy-Cooking.

Ананасово-кокосовий пиріг

Інгредієнти:

Для бісквіта:

4 яйця;

1 склянка цукру;

1 склянка борошна;

1 ч. л. розпушувачу;

Кілька ложок ананасового сиропу.

Для крему:

5 жовтків;

1/2 склянки цукру;

1 склянка ананасового сиропу (велика банка консервованих ананасів);

1 ст. л. крохмалю;

300 г масла.

Для кокосового безе:

5 білків;

1/2 склянки цукру;

2 ст. л. ванільного цукру;

2 ст. л. борошна;

1 ч. л. розпушувачу;

150 г кокосової стружки.

Для шоколадної глазурі:

1/2 плитки чорного шоколаду;

1/2 склянка молока;

1 ст. л. цукру.

Спочатку готуйте бісквіт. Білки відділіть від жовтків. Білки добре збийте та поступово додавайте цукор, продовжуючи збивати. Збиваємо до однорідної маси: до "твердих піків".

У збиті білки поступово додаємо жовтки. Поступово до маси додаємо борошно, змішане з розпушувачем. Акуратно перемішуємо ложкою знизу вверх. Викладаємо бісквіт у форму та розрівнюємо.

Випікаємо в духовці при температурі 180 градусів близько 25 хвилин. Цей бісквіт є досить солодким, тому доволі скоро потемнів.

Тепер готуйте кокосове безе. Збиваємо білки в стійку піну, поступово додаємо цукор та ванільний цукор, і збиваємо до повного розчинення.

До білків з цукром додаємо кокосову стружку, змішану з борошном і розпушувачем. Легко перемішуємо. Викладаємо кокосове безе у форму, розрівнюємо та випікаємо при температурі 180 градусів до легкого зарум’янення.

І готуємо дуже смачний ананасовий крем. Жовтки збиваємо з цукром, потім додаємо пів склянки ананасового сиропу і крохмаль. Збиваємо до однорідної маси. Доливаємо решту ананасового сиропу і підігріваємо на невеликому вогні, помішуючи. Коли маса загустіє і почне булькати, знімаємо з вогню і залишаємо вистигати, накривши, щоб крем не засихав.

Поки вистигає ананасовий крем, масло витягаємо з холодильника і лишаємо трохи нагрітись до кімнатної температури. Коли масло і заварна маса будуть однакової кімнатної температури, спочатку збийте міксером масло, тоді по ложці додавайте ананасову масу. Таким чином збиваємо крем до гладкої однорідної маси. І збираємо свій пиріг. Бісквіт просочуємо ананасовим сиропом і викладаємо крем. Розрівнюємо та зверху на крем кладемо вистигле кокосове безе.

Поливаємо пиріг шоколадною глазур'ю. ЇЇ можна купити готову в магазині, а можна підігріти на невеликому вогні усі складники для шоколадної глазурі до повного розтоплення та утворення однорідної шоколадної маси. Таку теплу поливку одразу виливаємо на пиріг.

Інгредієнти подано з розрахунку на форму 25 x 30 см. І пиріг буде смачніший, коли постоїть ніч у холодильнику.

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