Як приготувати ромову бабу в домашніх умовах: рецепт дуже смачної випічки

Цей десерт готується із легкого дріжджового тіста. А потім просочується сиропом.

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Ромова баба – це підсушені кекси зі здобного дріжджового тіста, просочені сиропом і вкриті цукровою помадкою. Кажуть, вперше ромову бабу приготували при дворі польського короля Станіслава Лешчинского. За цією версією він вмочив сухий пиріг у ром і йому так сподобався смак, що він назвав десерт на честь свого улюбленого літературного героя Алі-Баби.

До звичної форми ромову бабу доробив французький кулінар Саварен у вісімнадцятому столітті. Тож у Франції цей десерт назвали на його честь. Рецептом ромової баби поділились на сайті Vkusnoo.

Рецепт помадки (глазурі) для ромової баби

Інгредієнти:

цукор — 330 г;

вода — 110 г;

лимонна кислота — 1,5 г.

У сотейнику або каструлі змішайте цукор з водою. Поставте суміш на сильний вогонь. Помадку варять тільки на дуже сильному вогні, щоб сироп не потемнішав в результаті карамелізації цукру.

Перед тим, як сироп закипить, пензлем, змоченим у воді, змахніть зі стінок ємності крупинки цукру і накрийте кришкою, щоб краплі конденсату змили весь цукор зі стінок.

Після того, як суміш покипить кілька хвилин, всипте лимонну кислоту і варить далі до тих пір, коли крапля сиропу буде скочуватися в холодній воді в кульку. Якщо є кухонний термометр, то можна обійтися і без проби, просто температура на термометрі повинна бути 117 градусів Цельсія.

Готовий сироп швидко охолодіть, поставивши каструльку в глибоку миску з холодною водою і льодом.

Коли температура знизиться до 40 градусів, збийте масу ручним віночком або дерев'яною лопаткою. Помадка загусне і побіліє. Готову помадку треба накрити харчовою плівкою в контакт і залишити дозрівати в холодильнику. Перед покриттям баб помадку треба буде розтопити в мікрохвильовій печі або на водяній бані.

пробуйте ці смачні, але в той же час незвичайні страви.

Ромова баба

Інгредієнти:

Для дріжджового тіста:

10 курячих яєць;

45 г цукру;

210 г вершкового масла;

14 г сухих дріжджів;

10 мл екстракту ванілі;

60 мл лікеру Лимончелло;

3 г кухонної солі;

600 г борошна.

Для цитрусового сиропу:

1500 мл питної води;

300 г цукру;

цедра одного лимона;

цедра одного апельсина.

Вершкове масло треба розтопити і відставити в сторону, щоб воно трохи охололо. Змішайте сіль і борошно.

У 60 мл теплої води з дрібкою цукру (5 г) розчиніть дріжджі, та дайте їм активізуватися.

Яйця збийте з цукром міксером на високих обертах. Зменшивши оберти додайте ванільний екстракт і рідке масло. Всипте половину кількості борошна. Коли маса стане однорідною, вилийте активні дріжджі, перемішайте і додайте решту борошна.

Посудину з тістом накрити зверху змоченим у гарячій воді рушником і залиште на 20 хвилин.

Перекладіть тісто в змащену маслом форму для кексу і знову дайте йому 20 хвилин постояти під мокрим гарячим рушником.

Випікати ромову бабу треба близько години в гарячій духовці. Готову випічку перекладіть в глибоку посудину і повністю остудіть.

Для просочення зварити сироп з води, цукру, крупно натертої цедри лимона і апельсина. Цукор повинен повністю розчинитися;

Готову охолоджену бабу полийте процідженим сиропом і лікером Лимончелло. Оскільки баба візьме тільки ту кількість сиропу, який їй потрібно, то завдяки глибокій формі зайвий сироп залишиться в ній.

Зверху ромову бабу покрийте помадкою.

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