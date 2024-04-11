Как приготовить ромовую бабу в домашних условиях: рецепт очень вкусной выпечки

Этот десерт готовится из легкого дрожжевого теста. А затем пропитывается сиропом.

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Ромовая баба — это подсушенные кексы из сдобного дрожжевого теста, пропитанные сиропом и покрытые сахарной помадкой. Говорят, впервые ромовую бабу приготовили при дворе польского короля Станислава Лешчинского. По этой версии он обмакнул сухой пирог в ром и ему так понравился вкус, что он назвал десерт в честь своего любимого литературного героя Али-Бабы.

До привычной формы ромовую бабу доработал французский кулинар Саварен в восемнадцатом веке. Поэтому во Франции этот десерт назвали в его честь. Рецептом ромовой бабы поделились на сайте Vkusnoo.

Рецепт помадки (глазури) для ромовой бабы

Ингредиенты:

сахар — 330 г;

вода — 110 г;

лимонная кислота — 1,5 г.

В сотейнике или кастрюле смешайте сахар с водой. Поставьте смесь на сильный огонь. Помадку варят только на очень сильном огне, чтобы сироп не потемнел в результате карамелизации сахара.

Перед тем, как сироп закипит, кистью, смоченной в воде, смахните со стенок емкости крупинки сахара и накройте крышкой, чтобы капли конденсата смыли весь сахар со стенок.

После того, как смесь покипит несколько минут, всыпьте лимонную кислоту и варите дальше до тех пор, когда капля сиропа будет скатываться в холодной воде в шарик. Если есть кухонный термометр, то можно обойтись и без пробы, просто температура на термометре должна быть 117 градусов Цельсия.

Готовый сироп быстро охладите, поставив кастрюльку в глубокую миску с холодной водой и льдом.

Когда температура снизится до 40 градусов, взбейте массу ручным венчиком или деревянной лопаткой. Помадка загустеет и побелеет. Готовую помадку надо накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить созревать в холодильнике. Перед покрытием баб помадку надо будет растопить в микроволновой печи или на водяной бане.

пробуйте эти вкусные, но в то же время необычные блюда.

Ромовая баба

Ингредиенты:

Для дрожжевого теста:

10 куриных яиц;

45 г сахара;

210 г сливочного масла;

14 г сухих дрожжей;

10 мл экстракта ванили;

60 мл ликера Лимончелло;

3 г поваренной соли; 3 г поваренной соли;

600 г муки.

Для цитрусового сиропа:

1500 мл питьевой воды;

300 г сахара;

цедра одного лимона;

цедра одного апельсина.

Сливочное масло надо растопить и отставить в сторону, чтобы оно немного остыло. Смешайте соль и муку.

В 60 мл теплой воды со щепоткой сахара (5 г) растворите дрожжи, и дайте им активизироваться.

Яйца взбейте с сахаром миксером на высоких оборотах. Уменьшив обороты добавьте ванильный экстракт и жидкое масло. Всыпьте половину количества муки. Когда масса станет однородной, вылейте активные дрожжи, перемешайте и добавьте оставшуюся муку.

Сосуд с тестом накрыть сверху смоченным в горячей воде полотенцем и оставьте на 20 минут.

Переложите тесто в смазанную маслом форму для кекса и снова дайте ему 20 минут постоять под мокрым горячим полотенцем.

Выпекать ромовую бабу надо около часа в горячей духовке. Готовую выпечку переложите в глубокую посудину и полностью остудите.

Для пропитки сварить сироп из воды, сахара, крупно натертой цедры лимона и апельсина. Сахар должен полностью раствориться;

Готовую охлажденную бабу полейте процеженным сиропом и ликером Лимончелло. Поскольку баба возьмет только то количество сиропа, которое ей нужно, то благодаря глубокой форме лишний сироп останется в ней.

Сверху ромовую бабу покройте помадкой.

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