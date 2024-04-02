Торт без выпечки из печенья и фруктов: рецепт вкусного десерта

Когда хочется чего-то вкусненького, но домашнего, приготовьте этот торт. Духовка вам не понадобится.

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Это торт готовится очень быстро и без выпечки, только из печенья и фруктов. Он простой в приготовлении, но очень вкусный, особенно с виноградом кишмиш, в котором нет косточек. Рецептом поделились на сайте Vse Smachno.

Желатин используйте быстрорастворимый. Печенье — крекер сливочный, но можно взять и шоколадный.

Торт без выпечки

Ингредиенты

печенье (крекер) — 1 упаковка;

сметана 15% — 600 мл;

бананы — 2 шт;

виноград — 300 г;

сахар — 150 г;

желатин — 25 г;

вода — 200 мл.

Виноград помойте, сорвите ягоды и порежьте пополам. С бананов снимите кожуру и нарежьте кружочками.

Сметану вылейте в глубокую миску. Желатин разведите в полстакана горячей воды, перемешайте до полного растворения. Влейте желатин в сметану и сразу перемешайте вручную или миксером. Добавьте сахар и еще раз перемешайте.

В форму для торта выложите слой крекеров и залейте сметаной. Сверху по одной стороне выложить виноград, а по другой бананы.

В качестве формы для торта можно использовать любую глубокую миску или лоток. Прекрасно подойдет пластиковый или стеклянный контейнер для еды.

Фрукты снова заливаем сметаной, затем выкладываем крекеры. Повторяем слои, пока не закончится сметана.

Формируйте торт быстро, пока сметана с желатином не застынут.

На последний слой сметаны выложите крекеры. Это будет низ торта. Торт почти готов. Поставьте его в холодильник чтобы он застыл. Минимум на шесть часов, но лучше на ночь.

Как будет готов — достаньте торт из формы. На несколько секунд погрузите форму в горячую воду и переверните на тарелку.

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