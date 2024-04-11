Як спекти класичні пончики в домашніх умовах: простий рецепт
Пончики – смачний десерт. І його легко можна приготувати в себе вдома.
Пончики є популярним фастфудом. Їх часто подають у кондитерських та кафе. І вони добре смакують з кавою, чи чаєм. Вважається, що пончики почали готувати ще у Древньому Римі.
А у Нідерландах цей вид випічки є обов'язковим атрибутом Нового року. І пончики ви можете приготувати у себе вдома за дуже простим рецептом.
Пончики
Інгредієнти:
- борошна - три склянки;
- вершкове масло - 100 г;
- молоко - одна склянка;
- сухі дріжджі -1 ст. л.;
- два яйця;
- цукор - 6 ст. л.;
- соняшникова олія - 0,5 л.;
- сіль - 0,5 ч. л.;
- цукрова пудра.
Дріжджі треба розмішати в розігрітому молоці. Всипте цукор і трохи борошна. Розмішайте і поставте на 30 хвилин у тепло.
Паралельно розігрійте вершкове масло і збийте яйця. Додайте масло, збиті яйця, сіль та залишки борошна в тісто. Замісіть тісто. Накрийте його і помістіть в тепле місце на годину, щоб воно піднялось.
Якщо тісто збільшилося в розмірах, значить, воно досягло необхідної консистенції. І можна готувати пончики.
Розділіть його на кульки і розкачайте в коржики. Якщо у вас є спеціальна форма для пончиків, то використайте її.
Якщо немає, то скористайтеся підручними засобами, наприклад, склянкою і чаркою, головне, щоб у вас виходили пончики з отворами всередині.
Готові кільця готуйте в ємності із розігрітою олією. Смажте не більше чотирьох хвилин з кожного боку. Як тільки вони охолонуть, посипте цукровою пудрою.
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