Як спекти класичні пончики в домашніх умовах: простий рецепт

Пончики – смачний десерт. І його легко можна приготувати в себе вдома.

Related video

Пончики є популярним фастфудом. Їх часто подають у кондитерських та кафе. І вони добре смакують з кавою, чи чаєм. Вважається, що пончики почали готувати ще у Древньому Римі.

А у Нідерландах цей вид випічки є обов'язковим атрибутом Нового року. І пончики ви можете приготувати у себе вдома за дуже простим рецептом.

Пончики

Інгредієнти:

борошна - три склянки;

вершкове масло - 100 г;

молоко - одна склянка;

сухі дріжджі -1 ст. л.;

два яйця;

цукор - 6 ст. л.;

соняшникова олія - 0,5 л.;

сіль - 0,5 ч. л.;

цукрова пудра.

Дріжджі треба розмішати в розігрітому молоці. Всипте цукор і трохи борошна. Розмішайте і поставте на 30 хвилин у тепло.

Паралельно розігрійте вершкове масло і збийте яйця. Додайте масло, збиті яйця, сіль та залишки борошна в тісто. Замісіть тісто. Накрийте його і помістіть в тепле місце на годину, щоб воно піднялось.

Якщо тісто збільшилося в розмірах, значить, воно досягло необхідної консистенції. І можна готувати пончики.

Розділіть його на кульки і розкачайте в коржики. Якщо у вас є спеціальна форма для пончиків, то використайте її.

Якщо немає, то скористайтеся підручними засобами, наприклад, склянкою і чаркою, головне, щоб у вас виходили пончики з отворами всередині.

Готові кільця готуйте в ємності із розігрітою олією. Смажте не більше чотирьох хвилин з кожного боку. Як тільки вони охолонуть, посипте цукровою пудрою.

Читайте також:

Чорничний чізкейк із білою помадкою: рецепт дивовижного десерту без випічки

Торт без випічки з печива і фруктів: рецепт смачного десерта

Лимонний тірамісу: рецепт найніжнішого десерту з новим смаком