Духовка не понадобится: как приготовить быстрый торт "Мандариновый рай"

Он готовится за считанные минуты. И получается очень вкусным.

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Если у вас плохое настроение, то можно поднять его, приготовив вкусный быстрый торт "Мандариновый рай". Рецепт опубликовали на сайте Gazdynja.

Торт "Мандариновый рай"

Ингредиенты:

печенье — 360 г;

сливочное масло — 50 г;

мандарины — 5 шт;

щепотка ванилина;

молоко — 500 мл;

кукурузный крахмал — 60 г;

два яйца;

сахар — 80 г;

черный шоколад — 30 г.

Мандарины очищаем и нарезаем на небольшие кусочки. В сотейнике соединяем половину от общего количества молока с ванилином и сахаром, яйцами и кукурузным крахмалом. Тщательно взбиваем ингредиенты и добавляем остатки молока.

На медленном огне варим смесь, постоянно помешивая. Доводим массу до загустения и снимаем с огня. В горячий крем добавляем сливочное масло, хорошо смешиваем компоненты.

На дно формы для выпекания выкладываем слой из печенья.

Покрываем печеньем третью часть крема, посыпаем кусочками мандарина.

На мандариновый слой кладем печенье, покрывая всю поверхность. Повторяем все слои, пока не закончится крем.

Последним слоем должен быть крем, который мы покрываем шоколадной стружкой. В холодильнике стабилизируем десерт несколько часов.

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