Неймовірна смакота на десерт: як приготувати бісквітний рулет "Чорний ліс"
Це дуже ніжний та смачний десерт. В ньому ідеально поєднуються шоколадний бісквіт, сирний крем та вишні.
Торт "Чорний ліс" – один із найпопулярніших тортів у світі. Але його можна приготувати й у формі рулета. Крем можна використовувати не тільки такий, як зазначено у рецепті. Ідеально підійде крем чіз, заварний, сметанний, або навіть збиті вершки.
Можна використовувати заморожені вишні. Попередньо їх потрібно розморозити та злити рідину. З рідини готується сироп.
Рулет "Чорний ліс"
Для бісквіта:
- три яйця;
- цукор – 70 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- борошно – 60 г;
- какао-порошок – 20 г;
- сіль – 0,5 г.
Для крему:
- сир 9% – 350 г;
- ванільний цукор – 10 г;
- цукрова пудра – 50 г;
- вершкове масло 82% – 100 г.
Для начинки:
- консервовані, або заморожені вишні – 150 г;
- сік вишневий з цукром (сироп від консервованих вишень) для просочення – 80-100 г.
Просіяне борошно змішайте з какао-порошком. Яйця кімнатної температури змішайте із сіллю, ванільним цукром та звичайним цукром.
Перемішайте та збивайте, доки на поверхні не триматиметься чіткий рельєф протягом 10-15 секунд.
У два прийоми додайте суміш какао-порошку та борошна. Викладіть тісто на пергамент та розрівняйте.
Випікайте бісквіт у розігрітій до 190 градусів духовці 10-15 хвилин. Бісквіт переверніть та повністю остудіть.
Для крему сир кімнатної температури змішайте з цукровою пудрою, ванільним цукром та м’яким вершковим маслом. Перемішайте та збийте блендером до максимальної однорідності. Відправте у холодильник на 15 хвилин.
З бісквіта зніміть папір, переверніть і викладіть на папір. Просочіть вишневим сиропом. Викладіть крем та розрівняйте. Зверху розкладіть вишні без кісточок.
Сформуйте рулет та відправте в холодильник на 3-4 години.
Перед подачею, прикрасьте шоколадним кремом чи натертим шоколадом.
Читайте також:
Паска від Олі Полякової — покроковий рецепт приготування (відео)
Вишуканий десерт без клопоту: торт "Лук'яна" на сковороді
Тертий пиріг із шоколадною начинкою: готуємо вишуканий десерт