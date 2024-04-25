Неймовірна смакота на десерт: як приготувати бісквітний рулет "Чорний ліс"

Це дуже ніжний та смачний десерт. В ньому ідеально поєднуються шоколадний бісквіт, сирний крем та вишні.

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Торт "Чорний ліс" – один із найпопулярніших тортів у світі. Але його можна приготувати й у формі рулета. Крем можна використовувати не тільки такий, як зазначено у рецепті. Ідеально підійде крем чіз, заварний, сметанний, або навіть збиті вершки.

Можна використовувати заморожені вишні. Попередньо їх потрібно розморозити та злити рідину. З рідини готується сироп.

Рулет "Чорний ліс"

Для бісквіта:

три яйця;

цукор – 70 г;

ванільний цукор – 10 г;

борошно – 60 г;

какао-порошок – 20 г;

сіль – 0,5 г.

Для крему:

сир 9% – 350 г;

ванільний цукор – 10 г;

цукрова пудра – 50 г;

вершкове масло 82% – 100 г.

Для начинки:

консервовані, або заморожені вишні – 150 г;

сік вишневий з цукром (сироп від консервованих вишень) для просочення – 80-100 г.

Просіяне борошно змішайте з какао-порошком. Яйця кімнатної температури змішайте із сіллю, ванільним цукром та звичайним цукром.

Перемішайте та збивайте, доки на поверхні не триматиметься чіткий рельєф протягом 10-15 секунд.

У два прийоми додайте суміш какао-порошку та борошна. Викладіть тісто на пергамент та розрівняйте.

Випікайте бісквіт у розігрітій до 190 градусів духовці 10-15 хвилин. Бісквіт переверніть та повністю остудіть.

Для крему сир кімнатної температури змішайте з цукровою пудрою, ванільним цукром та м’яким вершковим маслом. Перемішайте та збийте блендером до максимальної однорідності. Відправте у холодильник на 15 хвилин.

З бісквіта зніміть папір, переверніть і викладіть на папір. Просочіть вишневим сиропом. Викладіть крем та розрівняйте. Зверху розкладіть вишні без кісточок.

Сформуйте рулет та відправте в холодильник на 3-4 години.

Перед подачею, прикрасьте шоколадним кремом чи натертим шоколадом.

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