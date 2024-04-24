Тертий пиріг із шоколадною начинкою: готуємо вишуканий десерт
Після того, як пиріг буде готовий, дайте йому охолонути і вже потім подавайте на стіл.
Тертий пиріг із шоколадною начинкою — десерт, який будь-який день зробить святом. Він готується дуже просто і виходить неймовірно смачним. Своїм рецептом цих ласощів поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова.
Тертий пиріг із шоколадною начинкою
Інгредієнти (на форму 20 см):
- яйце — 1 шт;
- цукор — 80 г;
- сіль — щіпка
- вершкове масло — 100 г;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 2 ч. л.
Для крему:
- молоко — 500 г;
- яйця — 2 шт;
- цукор — 60 г;
- ванільний цукор — 1 упаковка;
- кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- какао — 30 г.
Спосіб приготування:
У глибокому посуді з'єднати яйця, цукор, сіль і перемішати до однорідності. Додати розтоплене масло і знову перемішати. Всипати борошно і розпушувач, замісити тісто. Відокремити 1/3, маленьку частину покласти в морозилку, а більшу викласти у форму, сформувати бортики і дно. Проколоти виделкою тісто і поставити в холодильник.
Для крему з'єднати яйця, цукор, ванільний цукор, трохи молока, крохмаль, какао і перемішати до однорідності. Залити все молоко, перемішати і на середньому вогні довести до загустіння, постійно помішуючи. Викласти крем на тісто, вирівняти і натерти зверху тісто з морозилки.
Відправити пиріг у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 40 хвилин.
Готовому пирогу дати повністю охолонути і тільки потім подавати на стіл.
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