Заливний пиріг із чорницею: як приготувати смачну випічку за простим рецептом
Цей пиріг легко готувати, бо тісто не потребує великих зусиль. І він виходить дуже смачним.
Заливний пиріг із чорницею готується просто. Тісто для нього не потрібно довго вимішувати руками. Усі інгредієнти змішуються міксером і виливаються на начинку. Чорниці для пирога підходять як свіжі, так і заморожені, тому пиріг можна спекти в будь-яку пору року. А ще в тісто можна додати інші цікаві інгредієнти: цитрусову цедру, столову ложку мигдалевого борошна, ванільну есенцію, корицю, або мелений кардамон для аромату.
Заливний пиріг із чорницею
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно — 240 г;
- сметана — 200 г;
- цукор — 160 г;
- три яйця;
- розпушувач для тіста — 2 ч. л.;
- лимонна цедра — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- дрібка солі.
Для начинки:
- чорниця — 300 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
- Для випічки:
- вершкового масла — 30 г;
- борошна — 1 ст. л.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Жароміцну форму діаметром 26 см змастіть вершковим маслом і рівномірно присипте борошном. Або ви можете просто застелити її пергаментом.
Заморожені чорниці складіть у миску, додайте цукор і крохмаль. Акуратно перемішайте ягоди, щоб вони були повністю покриті крохмальною сумішшю. Розморожувати ягоди не потрібно.
Натріть лимонну цедру, але не зачіпайте білий шар, інакше тісто гірчитиме.
У велику миску розбийте яйця. Всипте звичайний і ванільний цукор і перемішайте міксером. Додайте цедру та сметану і знову перемішайте. Всипте в миску борошно з розпушувачем і ретельно перемішайте міксером. У вас вийде тісто, що нагадує за консистенцією густу сметану. У підготовлену форму викладіть половину тіста і розподіліть рівним шаром. Розкладіть на тісті начинку з чорниці. Зверху вилийте тісто, що залишилося.
Помістіть форму в центр духовки і випікайте пиріг протягом 50 хв. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою. Застроміть її в центр пирога й одразу вийміть. Якщо шпажка залишиться суха, пиріг готовий. Якщо на ній залишилися сліди тіста, продовжуйте випікати пиріг ще 7-10 хв.
Перед подачею посипте остиглий пиріг цукровою пудрою.
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