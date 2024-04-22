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Заливний пиріг із чорницею: як приготувати смачну випічку за простим рецептом

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Фото: tasteofhome.com | Заливний пиріг із чорницею

Цей пиріг легко готувати, бо тісто не потребує великих зусиль. І він виходить дуже смачним.

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Заливний пиріг із чорницею готується просто. Тісто для нього не потрібно довго вимішувати руками. Усі інгредієнти змішуються міксером і виливаються на начинку. Чорниці для пирога підходять як свіжі, так і заморожені, тому пиріг можна спекти в будь-яку пору року. А ще в тісто можна додати інші цікаві інгредієнти: цитрусову цедру, столову ложку мигдалевого борошна, ванільну есенцію, корицю, або мелений кардамон для аромату.

Заливний пиріг із чорницею

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно — 240 г;
  • сметана — 200 г;
  • цукор — 160 г;
  • три яйця;
  • розпушувач для тіста — 2 ч. л.;
  • лимонна цедра — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • чорниця — 300 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л.
  • Для випічки:
  • вершкового масла — 30 г;
  • борошна — 1 ст. л.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Жароміцну форму діаметром 26 см змастіть вершковим маслом і рівномірно присипте борошном. Або ви можете просто застелити її пергаментом.

Заморожені чорниці складіть у миску, додайте цукор і крохмаль. Акуратно перемішайте ягоди, щоб вони були повністю покриті крохмальною сумішшю. Розморожувати ягоди не потрібно.

Натріть лимонну цедру, але не зачіпайте білий шар, інакше тісто гірчитиме.

У велику миску розбийте яйця. Всипте звичайний і ванільний цукор і перемішайте міксером. Додайте цедру та сметану і знову перемішайте. Всипте в миску борошно з розпушувачем і ретельно перемішайте міксером. У вас вийде тісто, що нагадує за консистенцією густу сметану. У підготовлену форму викладіть половину тіста і розподіліть рівним шаром. Розкладіть на тісті начинку з чорниці. Зверху вилийте тісто, що залишилося.

Помістіть форму в центр духовки і випікайте пиріг протягом 50 хв. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою. Застроміть її в центр пирога й одразу вийміть. Якщо шпажка залишиться суха, пиріг готовий. Якщо на ній залишилися сліди тіста, продовжуйте випікати пиріг ще 7-10 хв.

Перед подачею посипте остиглий пиріг цукровою пудрою.

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