Ніжний вершковий смак: рецепт смачного сирника з горіхами
Цей смачнючий сирник готується не більше двох годин. І смак виходить просто надзвичайний.
Багатий смак горіхової основи, ніжний вершковий смак сирної маси, цей сирник більше нагадує чизкейк. Інгредієнти в рецепті вказані на велику прямокутну форму 35 на 25 на 10 см. Але ви можете обрати будь-яку форму за своїм смаком, навіть круглу. Можете розділити інгредієнти навпіл і випікати в одній круглій формі діаметром 25 см.
Сирник з горіхами
Інгредієнти:
Для основи:
- печиво (наприклад "Хрустик з маком") — 360–300 г;
- волоські горіхи — 600 г;
- масло — 400 г;
- цукор — 100 г.
Для сирної маси:
- сир кисломолочний – 1,2 кг;
- яйця – 6 шт;
- цукор – 300 г;
- вершки (20%) – 500 мл;
- йогурт натуральний – 400 мл;
- крохмаль – 6 ст. л.
Для основи в блендері подрібніть горіхи, цукор та печиво. Змішайте з розтопленим не гарячим маслом. Форму застеліть пергаментом, висипте основу і трохи утрамбуйте. Поставте форму із основою у холодильник.
І готуйте сирну масу. Білки відокремте від жовтків. Білки збийте з цукром, поки він не розчиниться. Цукор підсипайте порційно під час збивання. Сир перемеліть на м’ясорубці з малим ситечком, чи в блендері. Змішайте його з жовтками, вершками, йогуртом. Додайте крохмаль, збиті білки і акуратно змішайте до однорідності.
Вилийте сирну суміш на охолоджену основу. Випікаємо сирник в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці одну годину, не відкриваючи дверцят.
Коли вимкнете вогонь, залиште сирник вистигати в закритій духовці ще на одну годину. І покладіть на ніч в холодильник для повної стабілізації.
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