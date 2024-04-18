Естетична насолода для гурманів: рецепт десерту з ківі
На приготування такого десерту ви не витратите надто багато часу, а результат вас приємно здивує.
Десерт із ківі — це не тільки дуже смачно, а ще й яскраво. Він нікого не залишить байдужим і подарує естетичну насолоду. Як його зробити, розповіла кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Десерт із ківі
Інгредієнти на 4 склянки об'ємом 390 мл:
Для бісквіта:
- яйця — 3 шт;
- сіль — дрібка;
- цукор — 60 г;
- олія — 60 мл;
- мигдальний напій Yommy — 60 мл;
- борошно — 65 г;
- матча — 5 г або барвник за бажанням.
Для крему:
- крем-сир — 500 г;
- вершки (33%) — 100 мл;
- цукрова пудра — 50 г;
- матча — 5 г;
- мигдальний напій мигдального напою Yommy — 25 мл;
- барвник — за бажанням;
- ківі — 4 шт.
Для ганаша:
- білий шоколад — 90 г;
- вершки 33% — 45 мл;
- матча — 1 ч. л;
- мигдальний напій Yommy — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Спочатку робимо бісквіт. Яйця розділити на білки та жовтки. У білки додати сіль і збити в піну. Продовжуючи збивати, поступово додати цукор і збивати до піків.
У жовтки додати олію, мигдальний напій і перемішати. Просіяти борошно, матчу і знову перемішати. У кілька етапів ввести білки й обережно перемішати тісто лопаткою знизу вгору.
Викласти на деко, застелене пергаментом, і випікати в розігрітій до 160 градусів духовці 25 хвилин. Дати охолонути і вирізати кола за формою склянок.
Тепер готуємо крем. Для цього крем-сир, вершки та пудру збити на максимальній потужності міксера до загущення. Матчу змішати з мигдальним Yommi, додати в масу і перемішати.
Останній етап — складання десерту. У форми або склянки покласти на дно бісквіт, додати ківі, крем і повторити шари ще раз.
Тепер час приготувати ганаш.
Матчу змішати з мигдальним Yommi і додати в шоколад із вершками. Розтопити в мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд, щоразу перемішуючи.
Залити десерт ганашем і відправити в холодильник на годину або на ніч.
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