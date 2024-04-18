Естетична насолода для гурманів: рецепт десерту з ківі

На приготування такого десерту ви не витратите надто багато часу, а результат вас приємно здивує.

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Десерт із ківі — це не тільки дуже смачно, а ще й яскраво. Він нікого не залишить байдужим і подарує естетичну насолоду. Як його зробити, розповіла кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Десерт із ківі

Інгредієнти на 4 склянки об'ємом 390 мл:

Для бісквіта:

яйця — 3 шт;

сіль — дрібка;

цукор — 60 г;

олія — 60 мл;

мигдальний напій Yommy — 60 мл;

борошно — 65 г;

матча — 5 г або барвник за бажанням.

Для крему:

крем-сир — 500 г;

вершки (33%) — 100 мл;

цукрова пудра — 50 г;

матча — 5 г;

мигдальний напій мигдального напою Yommy — 25 мл;

барвник — за бажанням;

ківі — 4 шт.

Для ганаша:

білий шоколад — 90 г;

вершки 33% — 45 мл;

матча — 1 ч. л;

мигдальний напій Yommy — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо бісквіт. Яйця розділити на білки та жовтки. У білки додати сіль і збити в піну. Продовжуючи збивати, поступово додати цукор і збивати до піків.

У жовтки додати олію, мигдальний напій і перемішати. Просіяти борошно, матчу і знову перемішати. У кілька етапів ввести білки й обережно перемішати тісто лопаткою знизу вгору.

Викласти на деко, застелене пергаментом, і випікати в розігрітій до 160 градусів духовці 25 хвилин. Дати охолонути і вирізати кола за формою склянок.

Тепер готуємо крем. Для цього крем-сир, вершки та пудру збити на максимальній потужності міксера до загущення. Матчу змішати з мигдальним Yommi, додати в масу і перемішати.

Останній етап — складання десерту. У форми або склянки покласти на дно бісквіт, додати ківі, крем і повторити шари ще раз.

Тепер час приготувати ганаш.

Матчу змішати з мигдальним Yommi і додати в шоколад із вершками. Розтопити в мікрохвильовці імпульсами по 15 секунд, щоразу перемішуючи.

Залити десерт ганашем і відправити в холодильник на годину або на ніч.

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