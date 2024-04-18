Эстетическое наслаждение для гурманов: рецепт десерта из киви
На приготовление такого десерта вы не потратите слишком много времени, а результат вас приятно удивит.
Десерт из киви – это не только очень вкусно, но еще и ярко. Он никого не оставит никого равнодушным и подарит эстетическое наслаждение. Как его сделать, рассказал кулинарный блогер Валерия Велигура.
Десерт из киви
Ингредиенты на 4 стакана объемом 390 мл:
Для бисквита:
- яйца – 3 шт;
- соль – щепотка;
- сахар – 60 гр;
- масло – 60 мл;
- миндальный напиток Yommy – 60 мл;
- мука – 65 гр;
- матча – 5 гр или краситель по желанию.
Для крема:
- крем-сыр – 500 гр;
- сливки (33%) – 100 мл;
- сахарная пудра – 50 гр;
- матча – 5 гр;
- миндальный напиток миндального напитка Yommy – 25 мл;
- краситель – по желанию;
- киви – 4 шт.
Для ганаша:
- белый шоколад – 90 гр;
- сливки 33% – 45 мл;
- матча – 1 ч. л;
- миндальный напиток Yommy – 1 ст. л.
Способ приготовления:
Сначала делаем бисквит. Яйца разделить на белки и желтки. В белки добавить соль и взбить в пену. Продолжая взбивать, постепенно добавить сахар и взбивать до пиков.
В желтки добавить масло, миндальный напиток и перемешать. Просеять муку, матчу и снова перемешать. В несколько этапов ввести белки и осторожно перемешать тесто лопаткой снизу вверх.
Выложить на противень, застеленный пергаментом, и выпекать в разогретой до 160 градусов духовке 25 минут. Дать остыть и вырезать круги по форме стаканов.
Теперь готовим крем. Для этого крем-творог, сливки и пудру взбить на максимальной мощности миксера до загущения. Матчу смешать с миндальным Yommi, добавить в массу и перемешать.
Последний этап – сборка десерта. В формы или стаканы положить на дно бисквит, добавить киви, крем и повторить слои еще раз.
Теперь пора приготовить ганаш.
Матчу смешать с миндальным Yommi и добавить в шоколад со сливками. Растопить в микроволновке импульсами по 15 секунд, каждый раз перемешивая.
Залить десерт ганашем и отправить в холодильник на час или на ночь.
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