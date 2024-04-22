Заливной пирог с черникой: как приготовить вкусную выпечку по простому рецепту
Этот пирог легко готовить, потому что тесто не требует больших усилий. И он получается очень вкусным.
Заливной пирог с черникой готовится просто. Тесто для него не нужно долго вымешивать руками. Все ингредиенты смешиваются миксером и выливаются на начинку. Черника для пирога подходит как свежая, так и замороженная, поэтому пирог можно испечь в любое время года. А еще в тесто можно добавить другие интересные ингредиенты: цитрусовую цедру, столовую ложку миндальной муки, ванильную эссенцию, корицу, или молотый кардамон для аромата.
Заливной пирог с черникой
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 240 г;
- сметана — 200 г;
- сахар — 160 г;
- три яйца;
- разрыхлитель для теста — 2 ч. л.;
- лимонная цедра — 1 ч. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- щепотка соли.
Для начинки:
- черника — 300 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- кукурузный крахмал — 2 ст. л.
- Для выпечки:
- сливочного масла — 30 г;
- муки — 1 ст. л.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Жаропрочную форму диаметром 26 см смажьте сливочным маслом и равномерно присыпьте мукой. Или вы можете просто застелить ее пергаментом.
Замороженную чернику сложите в миску, добавьте сахар и крахмал. Аккуратно перемешайте ягоды, чтобы они были полностью покрыты крахмальной смесью. Размораживать ягоды не нужно.
Натрите лимонную цедру, но не задевайте белый слой, иначе тесто будет горчить.
В большую миску разбейте яйца. Всыпьте обычный и ванильный сахар и перемешайте миксером. Добавьте цедру и сметану и снова перемешайте. Всыпьте в миску муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте миксером. У вас получится тесто, напоминающее по консистенции густую сметану. В подготовленную форму выложите половину теста и распределите ровным слоем. Разложите на тесте начинку из черники. Сверху вылейте оставшееся тесто.
Поместите форму в центр духовки и выпекайте пирог в течение 50 мин. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Воткните ее в центр пирога и сразу выньте. Если шпажка останется сухая, пирог готов. Если на ней остались следы теста, продолжайте выпекать пирог еще 7-10 мин.
Перед подачей посыпьте остывший пирог сахарной пудрой.
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