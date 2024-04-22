Заливной пирог с черникой: как приготовить вкусную выпечку по простому рецепту

Этот пирог легко готовить, потому что тесто не требует больших усилий. И он получается очень вкусным.

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Заливной пирог с черникой готовится просто. Тесто для него не нужно долго вымешивать руками. Все ингредиенты смешиваются миксером и выливаются на начинку. Черника для пирога подходит как свежая, так и замороженная, поэтому пирог можно испечь в любое время года. А еще в тесто можно добавить другие интересные ингредиенты: цитрусовую цедру, столовую ложку миндальной муки, ванильную эссенцию, корицу, или молотый кардамон для аромата.

Заливной пирог с черникой

Ингредиенты:

Для теста:

мука — 240 г;

сметана — 200 г;

сахар — 160 г;

три яйца;

разрыхлитель для теста — 2 ч. л.;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

щепотка соли.

Для начинки:

черника — 300 г;

сахар — 1 ст. л.;

кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Для выпечки:

сливочного масла — 30 г;

муки — 1 ст. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Жаропрочную форму диаметром 26 см смажьте сливочным маслом и равномерно присыпьте мукой. Или вы можете просто застелить ее пергаментом.

Замороженную чернику сложите в миску, добавьте сахар и крахмал. Аккуратно перемешайте ягоды, чтобы они были полностью покрыты крахмальной смесью. Размораживать ягоды не нужно.

Натрите лимонную цедру, но не задевайте белый слой, иначе тесто будет горчить.

В большую миску разбейте яйца. Всыпьте обычный и ванильный сахар и перемешайте миксером. Добавьте цедру и сметану и снова перемешайте. Всыпьте в миску муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте миксером. У вас получится тесто, напоминающее по консистенции густую сметану. В подготовленную форму выложите половину теста и распределите ровным слоем. Разложите на тесте начинку из черники. Сверху вылейте оставшееся тесто.

Поместите форму в центр духовки и выпекайте пирог в течение 50 мин. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Воткните ее в центр пирога и сразу выньте. Если шпажка останется сухая, пирог готов. Если на ней остались следы теста, продолжайте выпекать пирог еще 7-10 мин.

Перед подачей посыпьте остывший пирог сахарной пудрой.

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