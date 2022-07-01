З полуницею: незвичайний рецепт борщу від Ілони Фанти

Полуниця надає борщу кислинку та незвичайний смак.

Рецептів українського борщу, визнаного нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, — безліч. Фокус пропонує спробувати приготувати борщ із полуницею від відомої української food-блогерки Ілони Фанти, яка поділилася рецептом у своєму блозі "Фанілла". Незважаючи на незвичайний інгредієнт, страва виходить дуже смачною і відмінно йде як у гарячому, так і в холодному вигляді, а наявність полуниці надає йому незабутні нотки.

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Полуничний борщ

Інгредієнти:

буряк — 1 шт;

морква — 1 шт.;

селера коренева невелика — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

капуста цвітна — 1/2 невеликого качана;

картопля — 1-2 шт;

полуниця — 1,5 чашки (можна полуниця + червона смородина);

бульйон качиний — 1,5 літри (можна курячий);

сіль, чорний перець, цукор;

насіння фенхелю — 1/2 чайної ложки (важливо!);

часник — 1 зубчик;

зелень;

рослинна олія — 1-2 ст. ложки.

Спосіб приготування:

Буряк, моркву та селеру гострим ножем ріжемо тонкими брусочками або тремо на тертці для корейської моркви. Цибулю ріжемо невеликими кубиками, а картоплю — кубиками середньої величини. Цвітну капусту розбираємо на суцвіття.

Полуницю за допомогою блендера перебиваємо в пюре і протираємо через сито.

Бульйон розводимо літром води, щоб зрештою вийшло 2,5 літри рідини та доводимо до кипіння. Коли він закипить, кладемо в каструлю картоплю, знімаємо пінку. Зменшуємо вогонь, додаємо чорний перець і фенхель.

У сотейнику пасируємо на олії цибулю. Додаємо цибулю і нарізану селеру в каструлю. Варимо хвилин 10. У тому ж сотейнику пасеруємо моркву та буряки. Цей процес не повинен займати багато часу, оскільки молоді овочі швидко готуються. Вливаємо в сотейник ягідне пюре і тушкуємо кілька хвилин разом з овочами, потім усе відправляємо в каструлю, де вариться борщ.

Відправляємо притушковані овочі в каструлю.

Цвітна капуста додається у каструлю в останню чергу разом з очищеним зубчиком часника.

Якщо борщ вийшов надто кислим, можна додати до нього чайну ложку-півтори цукру. Готуємо ще приблизно п'ять хвилин, після чого вимикаємо.

Любителям більш традиційних рецептів пропонуємо приготувати один із трьох класичних борщів на вибір або зелений борщ.