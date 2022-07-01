З полуницею: незвичайний рецепт борщу від Ілони Фанти
Полуниця надає борщу кислинку та незвичайний смак.
Рецептів українського борщу, визнаного нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО, — безліч. Фокус пропонує спробувати приготувати борщ із полуницею від відомої української food-блогерки Ілони Фанти, яка поділилася рецептом у своєму блозі "Фанілла". Незважаючи на незвичайний інгредієнт, страва виходить дуже смачною і відмінно йде як у гарячому, так і в холодному вигляді, а наявність полуниці надає йому незабутні нотки.
Полуничний борщ
Інгредієнти:
- буряк — 1 шт;
- морква — 1 шт.;
- селера коренева невелика — 1 шт;
- цибуля — 1 шт;
- капуста цвітна — 1/2 невеликого качана;
- картопля — 1-2 шт;
- полуниця — 1,5 чашки (можна полуниця + червона смородина);
- бульйон качиний — 1,5 літри (можна курячий);
- сіль, чорний перець, цукор;
- насіння фенхелю — 1/2 чайної ложки (важливо!);
- часник — 1 зубчик;
- зелень;
- рослинна олія — 1-2 ст. ложки.
Спосіб приготування:
Буряк, моркву та селеру гострим ножем ріжемо тонкими брусочками або тремо на тертці для корейської моркви. Цибулю ріжемо невеликими кубиками, а картоплю — кубиками середньої величини. Цвітну капусту розбираємо на суцвіття.
Полуницю за допомогою блендера перебиваємо в пюре і протираємо через сито.
Бульйон розводимо літром води, щоб зрештою вийшло 2,5 літри рідини та доводимо до кипіння. Коли він закипить, кладемо в каструлю картоплю, знімаємо пінку. Зменшуємо вогонь, додаємо чорний перець і фенхель.
У сотейнику пасируємо на олії цибулю. Додаємо цибулю і нарізану селеру в каструлю. Варимо хвилин 10. У тому ж сотейнику пасеруємо моркву та буряки. Цей процес не повинен займати багато часу, оскільки молоді овочі швидко готуються. Вливаємо в сотейник ягідне пюре і тушкуємо кілька хвилин разом з овочами, потім усе відправляємо в каструлю, де вариться борщ.
Відправляємо притушковані овочі в каструлю.
Цвітна капуста додається у каструлю в останню чергу разом з очищеним зубчиком часника.
Якщо борщ вийшов надто кислим, можна додати до нього чайну ложку-півтори цукру. Готуємо ще приблизно п'ять хвилин, після чого вимикаємо.
Любителям більш традиційних рецептів пропонуємо приготувати один із трьох класичних борщів на вибір або зелений борщ.