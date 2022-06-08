Зелений борщ з кропивою. Смачний рецепт літнього обіду

Кропива — чудова альтернатива щавлю. З нею можна приготувати смачний зелений борщ.

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Коли йдеться про зелений борщ, перше, що спадає на думку — щавель. Це основний інгредієнт, завдяки якому суп набуває характерного кольору та легкої кислинки. Проте не щавелем єдині. Є й інший сезонний інгредієнт, завдяки якому можна зварити смачний зелений борщ, а саме кропива.

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Ця рослина багата на залізо, магній, цинк, а також вітаміни A, B9, B12, C. Ще один аргумент на користь кропиви — за нею не доведеться йти в магазин, тому що цей продукт з борщового набору росте влітку буквально біля кожного будинку.

Складові:

Картопля — 4 шт.

Кропива свіжа — 2 пучки

Куряча грудка — 300 г

Лавровий лист — 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.

Морква – 1 шт.

Перець запашний — 4 шт.

Перець чорний мелений — 1 щіпка

Сметана — 2 ст. л.

Сіль за смаком

Яйця курячі — 3 шт.

Покроковий рецепт:

Варимо бульйон. Для цього беремо курячу грудку, миємо, заливаємо її трьома літрами води, додаємо запашний перець, лавровий лист, солимо за смаком. Доводимо до кипіння і варимо протягом 35-40 хвилин на повільному вогні, знімаючи пінку.

Готуємо засмажку. Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо кубиками. Морквину чистимо, миємо, натираємо на великій тертці.

Розігріваємо сковороду з двома столовими ложками рослинної олії та обсмажуємо цибулю з морквою до рум'яного кольору.

Чистимо і нарізаємо картоплю.

Паралельно відварюємо три яйця круто. Для цього потрібно опустити яйця в холодну воду та варити протягом 10 хвилин з моменту закипання. Нарізаємо яйця, що охолонули, кубиками.

Коли бульйон буде готовий, дістаємо грудку. Додаємо в бульйон картоплю і варимо 15-20 хвилин до готовності.

Підготуємо кропиву. Акуратно миємо рослину в рукавичках, щоб не отримати опіків, видаляємо коріння та крупно нарізаємо.

Коли картопля звариться, додаємо до неї кропиву та варимо близько п'яти хвилин.

У готовий бульйон додаємо засмажку, порізані яйця, сіль та перець за смаком і варимо ще приблизно одну-дві хвилини.

Даємо борщу настоятися та подаємо на стіл теплим зі сметаною.

Смачного!

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