Зелений борщ з кропивою. Смачний рецепт літнього обіду
Кропива — чудова альтернатива щавлю. З нею можна приготувати смачний зелений борщ.
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Коли йдеться про зелений борщ, перше, що спадає на думку — щавель. Це основний інгредієнт, завдяки якому суп набуває характерного кольору та легкої кислинки. Проте не щавелем єдині. Є й інший сезонний інгредієнт, завдяки якому можна зварити смачний зелений борщ, а саме кропива.
Ця рослина багата на залізо, магній, цинк, а також вітаміни A, B9, B12, C. Ще один аргумент на користь кропиви — за нею не доведеться йти в магазин, тому що цей продукт з борщового набору росте влітку буквально біля кожного будинку.
Складові:
- Картопля — 4 шт.
- Кропива свіжа — 2 пучки
- Куряча грудка — 300 г
- Лавровий лист — 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.
- Морква – 1 шт.
- Перець запашний — 4 шт.
- Перець чорний мелений — 1 щіпка
- Сметана — 2 ст. л.
- Сіль за смаком
- Яйця курячі — 3 шт.
Покроковий рецепт:
- Варимо бульйон. Для цього беремо курячу грудку, миємо, заливаємо її трьома літрами води, додаємо запашний перець, лавровий лист, солимо за смаком. Доводимо до кипіння і варимо протягом 35-40 хвилин на повільному вогні, знімаючи пінку.
- Готуємо засмажку. Цибулю чистимо, миємо, нарізаємо кубиками. Морквину чистимо, миємо, натираємо на великій тертці.
- Розігріваємо сковороду з двома столовими ложками рослинної олії та обсмажуємо цибулю з морквою до рум'яного кольору.
- Чистимо і нарізаємо картоплю.
- Паралельно відварюємо три яйця круто. Для цього потрібно опустити яйця в холодну воду та варити протягом 10 хвилин з моменту закипання. Нарізаємо яйця, що охолонули, кубиками.
- Коли бульйон буде готовий, дістаємо грудку. Додаємо в бульйон картоплю і варимо 15-20 хвилин до готовності.
- Підготуємо кропиву. Акуратно миємо рослину в рукавичках, щоб не отримати опіків, видаляємо коріння та крупно нарізаємо.
- Коли картопля звариться, додаємо до неї кропиву та варимо близько п'яти хвилин.
- У готовий бульйон додаємо засмажку, порізані яйця, сіль та перець за смаком і варимо ще приблизно одну-дві хвилини.
- Даємо борщу настоятися та подаємо на стіл теплим зі сметаною.
Смачного!
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