Зеленый борщ с крапивой. Вкусный рецепт летнего обеда
Крапива — отличная альтернатива щавелю. С ней можно приготовить вкусный зеленый борщ.
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Когда речь заходит о зеленом борще, первое, что приходит в голову — щавель. Это основной ингредиент, благодаря которому суп приобретает характерный цвет и легкую кислинку. Однако не щавелем едины. Есть и другой сезонный ингредиент, благодаря которому можно сварить вкусный зеленый борщ — а именно крапива.
Это растение богато железом, магнием, цинком, а также витаминами A, B9, B12, C. Еще один аргумент в пользу крапивы — за ней не придется идти в магазин, так как этот продукт из борщевого набора растет летом буквально возле каждого дома.
Ингредиенты:
- Картофель — 4 шт.
- Крапива свежая — 2 пучка
- Куриная грудка — 300 г
- Лавровый лист — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.
- Морковь — 1 шт.
- Перец душистый — 4 шт.
- Перец черный молотый — 1 щепотка
- Сметана — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Яйца куриные — 3 шт.
Пошаговый рецепт:
- Варим бульон. Для этого берем куриную грудку, моем, заливаем ее тремя литрами воды, добавляем душистый перец, лавровый лист, солим по вкусу. Доводим до кипения и варим в течение 35-40 минут на медленном огне, снимая пенку.
- Готовим зажарку. Лук чистим, моем, нарезаем кубиками. Морковку чистим, моем, натираем на крупной терке.
- Разогреваем сковороду с двумя столовыми ложками растительного масла и обжариваем лук с морковкой до румяного цвета.
- Чистим и нарезаем картофель.
- Параллельно отвариваем три яйца вкрутую. Для этого нужно опустить яйца в холодную воду и варить в течение 10 минут с момента закипания. Нарезаем остывшие яйца кубиками.
- Когда бульон будет готов, достаем грудку. Добавляем в бульон картофель и варим 15-20 минут до готовности.
- Подготовим крапиву. Аккуратно моем растение в перчатках, чтобы не получить ожогов, удаляем корни и крупно нарезаем.
- Когда картофель свариться, добавляем к нему крапиву и варим около пяти минут.
- В готовый бульон добавляем зажарку, порезанные яйца, соль и перец по вкусу и варим еще примерно одну-две минуты.
- Даем борщу настояться и подаем на стол теплым со сметаной.
Приятного аппетита!
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