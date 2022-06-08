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Зеленый борщ с крапивой. Вкусный рецепт летнего обеда

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зеленый борщ, крапива
Фото: Instagram | Простой рецепт зеленого борща с крапивой.

Крапива — отличная альтернатива щавелю. С ней можно приготовить вкусный зеленый борщ.

Когда речь заходит о зеленом борще, первое, что приходит в голову — щавель. Это основной ингредиент, благодаря которому суп приобретает характерный цвет и легкую кислинку. Однако не щавелем едины. Есть и другой сезонный ингредиент, благодаря которому можно сварить вкусный зеленый борщ — а именно крапива.

Это растение богато железом, магнием, цинком, а также витаминами A, B9, B12, C. Еще один аргумент в пользу крапивы — за ней не придется идти в магазин, так как этот продукт из борщевого набора растет летом буквально возле каждого дома.

Ингредиенты:

  • Картофель — 4 шт.
  • Крапива свежая — 2 пучка
  • Куриная грудка — 300 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец душистый — 4 шт.
  • Перец черный молотый — 1 щепотка
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Яйца куриные — 3 шт.

Пошаговый рецепт:

  • Варим бульон. Для этого берем куриную грудку, моем, заливаем ее тремя литрами воды, добавляем душистый перец, лавровый лист, солим по вкусу. Доводим до кипения и варим в течение 35-40 минут на медленном огне, снимая пенку.
  • Готовим зажарку. Лук чистим, моем, нарезаем кубиками. Морковку чистим, моем, натираем на крупной терке.
  • Разогреваем сковороду с двумя столовыми ложками растительного масла и обжариваем лук с морковкой до румяного цвета.
  • Чистим и нарезаем картофель.
  • Параллельно отвариваем три яйца вкрутую. Для этого нужно опустить яйца в холодную воду и варить в течение 10 минут с момента закипания. Нарезаем остывшие яйца кубиками.
  • Когда бульон будет готов, достаем грудку. Добавляем в бульон картофель и варим 15-20 минут до готовности.
  • Подготовим крапиву. Аккуратно моем растение в перчатках, чтобы не получить ожогов, удаляем корни и крупно нарезаем.
  • Когда картофель свариться, добавляем к нему крапиву и варим около пяти минут.
  • В готовый бульон добавляем зажарку, порезанные яйца, соль и перец по вкусу и варим еще примерно одну-две минуты.
  • Даем борщу настояться и подаем на стол теплым со сметаной.

Приятного аппетита!

Ранее Фокус рассказывал, как приготовить зеленый борщ со шпинатом по рецепту Евгения Клопотенко.