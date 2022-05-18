Рецепт вкусного зеленого борща на овощном бульоне от Евгения Клопотенко

Постный борщ получается невероятно вкусным, сытным и полезным.

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В каждой украинской семье есть свой рецепт борща, поэтому нет идеального или самого вкусного варианта приготовления традиционного блюда. Однако хитрость в том, что красный борщ можно варить круглый год, вне зависимости от сезона, а вот зеленый хочется пробовать именно в весенне-летнее время года, когда в магазинах появляется первая сочная свежая зелень. Украинский шеф-повар Евгения Клопотенко предлагает приготовить постный зеленый борщ на овощном бульоне всего за 30 минут.

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Для приготовления зеленого борща нам понадобится:

Морковь — 1 шт

Репчатый лук — 2 шт

Картофелины - 2 шт

Лавровый лист - 1 шт

Пучок шпината - 1 шт

Пучок петрушки — 1 шт

Пучок зеленого лука — 1 шт

Подсолнечное масло — 2 ст. л

Перепелиные яйца - 4 шт

Вода — 1,5-2 л

Соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Готовим основу борща — овощной бульон. Для этого чистим половину моркови, одну луковицу, нарезаем толстыми кольцами. Заливаем овощи водой, добавляем лавровый лист и несколько щепоток соли, варим на небольшом огне, доведя бульон до кипения. Для этого потребуется примерно 20 минут.

Параллельно с овощным бульоном отвариваем четыре перепелиных яйца в течение 4-5 минут, пока вода не закипит. Если у вас нет перепелиных яиц, замените их обычными куриными и варите в течение восьми минут до готовности.

Когда бульон приготовится, удаляем шумовкой овощи и лавровый лист и оставляем вариться на маленьком огне.

Тем временем берем вторую половину моркови и нарезаем мелкими кубиками или соломкой.

То же самое делаем с луковицей.

Берем две крупные картофелины. Чистим, моем, нарезаем кубиком или соломкой, как и морковь.

Берем пучок шпината. Хорошо промываем, срезаем нижнюю часть с корнями и нарезаем шпинат небольшими кусками. Если у вас шпинат из пачки, то мыть его не нужно он уже готов к использованию.

Берем пучок петрушки и небольшой пучок зеленого лука, моем, складываем вместе и крупно шинкуем. В петрушке нужно использовать только верхнюю часть.

Все овощи и зелень добавляем в кастрюлю с бульоном и доводим до кипения. Вливаем 2 столовые ложки подсолнечного масла и варим в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов. Добавляем соль и перец по вкусу, снимаем с плиты и даем настояться борщу около 20-30 минут.

Разливаем зеленый борщ по тарелкам, добавляем в каждую по одному отварному очищенному и разрезанному на две части перепелиному яйцу или по половинке обычного куриного яйца. Подаем к столу со сметаной. Приятного аппетита!

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