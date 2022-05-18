Рецепт смачного зеленого борщу на овочевому бульйоні від Євгена Клопотенка
Пісний борщ виходить неймовірно смачним, ситним і корисним.
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У кожній українській родині є свій рецепт борщу, тому немає ідеального чи найсмачнішого варіанту приготування традиційної страви. Однак хитрість у тому, що червоний борщ можна варити цілий рік, незалежно від сезону, а ось зелений хочеться пробувати саме у весняно-літню пору року, коли в магазинах з'являється перша соковита свіжа зелень. Український шеф-кухар Євгена Клопотенко пропонує приготувати пісний зелений борщ на овочевому бульйоні лише за 30 хвилин.
Для приготування зеленого борщу нам знадобиться:
- морква — 1 шт;
- цибуля — 2 шт;
- картопля — 2 шт;
- лавровий лист — 1 шт;
- пучок шпинату — 1 шт;
- пучок петрушки — 1 шт;
- пучок зеленої цибулі — 1 шт;
- соняшникова олія – 2 ст. л;
- перепелині яйця — 4 шт;
- вода — 1,5-2 л;
- сіль і перець за смаком.
Покроковий рецепт:
- готуємо основу борщу — овочевий бульйон. Для цього чистимо половину моркви, одну цибулину, нарізаємо товстими кільцями. Заливаємо овочі водою, додаємо лавровий лист і кілька дрібок солі, варимо на невеликому вогні, довівши бульйон до кипіння. Для цього потрібно приблизно 20 хвилин;
- паралельно з овочевим бульйоном відварюємо чотири перепелині яйця протягом 4-5 хвилин, поки вода не закипить. Якщо у вас немає перепелиних яєць, замініть їх звичайними курячими та варіть протягом восьми хвилин до готовності;
- коли бульйон приготується, виловлюємо шумівкою овочі та лавровий лист і залишаємо варитися на маленькому вогні;
- тим часом беремо другу половину моркви та нарізаємо дрібними кубиками чи соломкою;
- те саме робимо з цибулею;
- беремо дві великі картоплини. Чистимо, миємо, нарізаємо кубиком або соломкою, як і моркву;
- беремо пучок шпинату. Добре промиваємо, зрізаємо нижню частину з корінням і нарізаємо шпинат невеликими шматками. Якщо у вас шпинат із пачки, то мити його не потрібно, він уже готовий до використання;
- беремо пучок петрушки і невеликий пучок зеленої цибулі, миємо, складаємо разом і крупно шаткуємо. У петрушці потрібно використовувати лише верхню частину;
- усі овочі та зелень додаємо в каструлю з бульйоном і доводимо до кипіння. Вливаємо 2 столові ложки олії і варимо протягом 10-15 хвилин, поки картопля не буде готова. Додаємо сіль і перець за смаком, знімаємо з плити і даємо настоятися борщу приблизно 20-30 хвилин;
- розливаємо зелений борщ по тарілках, додаємо в кожну по одному відвареному очищеному і розрізаному на дві частини перепелиного яйця або по половинці звичайного курячого яйця. Подаємо до столу зі сметаною. Смачного!
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