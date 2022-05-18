Рецепт смачного зеленого борщу на овочевому бульйоні від Євгена Клопотенка

Пісний борщ виходить неймовірно смачним, ситним і корисним.

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У кожній українській родині є свій рецепт борщу, тому немає ідеального чи найсмачнішого варіанту приготування традиційної страви. Однак хитрість у тому, що червоний борщ можна варити цілий рік, незалежно від сезону, а ось зелений хочеться пробувати саме у весняно-літню пору року, коли в магазинах з'являється перша соковита свіжа зелень. Український шеф-кухар Євгена Клопотенко пропонує приготувати пісний зелений борщ на овочевому бульйоні лише за 30 хвилин.

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Для приготування зеленого борщу нам знадобиться:

морква — 1 шт;

цибуля — 2 шт;

картопля — 2 шт;

лавровий лист — 1 шт;

пучок шпинату — 1 шт;

пучок петрушки — 1 шт;

пучок зеленої цибулі — 1 шт;

соняшникова олія – 2 ст. л;

перепелині яйця — 4 шт;

вода — 1,5-2 л;

сіль і перець за смаком.

Покроковий рецепт:

готуємо основу борщу — овочевий бульйон. Для цього чистимо половину моркви, одну цибулину, нарізаємо товстими кільцями. Заливаємо овочі водою, додаємо лавровий лист і кілька дрібок солі, варимо на невеликому вогні, довівши бульйон до кипіння. Для цього потрібно приблизно 20 хвилин;

паралельно з овочевим бульйоном відварюємо чотири перепелині яйця протягом 4-5 хвилин, поки вода не закипить. Якщо у вас немає перепелиних яєць, замініть їх звичайними курячими та варіть протягом восьми хвилин до готовності;

коли бульйон приготується, виловлюємо шумівкою овочі та лавровий лист і залишаємо варитися на маленькому вогні;

тим часом беремо другу половину моркви та нарізаємо дрібними кубиками чи соломкою;

те саме робимо з цибулею;

беремо дві великі картоплини. Чистимо, миємо, нарізаємо кубиком або соломкою, як і моркву;

беремо пучок шпинату. Добре промиваємо, зрізаємо нижню частину з корінням і нарізаємо шпинат невеликими шматками. Якщо у вас шпинат із пачки, то мити його не потрібно, він уже готовий до використання;

беремо пучок петрушки і невеликий пучок зеленої цибулі, миємо, складаємо разом і крупно шаткуємо. У петрушці потрібно використовувати лише верхню частину;

усі овочі та зелень додаємо в каструлю з бульйоном і доводимо до кипіння. Вливаємо 2 столові ложки олії і варимо протягом 10-15 хвилин, поки картопля не буде готова. Додаємо сіль і перець за смаком, знімаємо з плити і даємо настоятися борщу приблизно 20-30 хвилин;

розливаємо зелений борщ по тарілках, додаємо в кожну по одному відвареному очищеному і розрізаному на дві частини перепелиного яйця або по половинці звичайного курячого яйця. Подаємо до столу зі сметаною. Смачного!

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