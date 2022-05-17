Печеня по-домашньому. Найкращий рецепт смаженого м'яса з картоплею
Апетитну страву можна приготувати як на сковорідці, так і в духовці, помістивши м'ясо та картоплю в горщики для запікання.
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Назва страви "печеня" походить від слова "пекти", адже колись її готували на відкритому вогні або в печі. Сьогодні в більшості випадків досить звичайної сковороди, щоб насолодитися неймовірним смаком соковитої свинини з картоплею, які спочатку обсмажують в олії до апетитної скоринки, а потім томлять на невеликому вогні під кришкою, поки всі інгредієнти не просякнуть соком і ароматом одне одного і стануть м'якими.
Для приготування печені по-домашньому нам знадобиться:
- Свинина — 800 г. Беріть свинячий ошийок, щоб під час приготування він залишався соковитим і м'яким;
- Томатна паста — 2 ст. л;
- Морква — 2 шт;
- Цибуля — 2 шт;
- Лавровий лист;
- Свіжа зелень;
- Вода — 3,5 склянки;
- Картопля — 1 кг;
- Рослинна олія;
- Сіль, перець, приправи на смак.
Покроковий рецепт:
- Підготуємо м'ясо. Свинину ретельно миємо під проточною водою, даємо висохнути. Потім нарізаємо невеликими брусками.
- Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо такими ж кубиками за розміром, як шматочки свинини.
- Цибулю та моркву чистимо, миємо, нарізаємо кільцями.
- Розігріваємо сковорідку, додавши ложку олії. Обсмажуємо шматочки м'яса близько п'яти хвилин, періодично помішуючи, поки вони не покриються апетитною скоринкою з усіх боків.
- До смаженого м'яса додаємо моркву та цибулю, перемішуємо. Смажимо доти, доки цибуля не стане прозорою. Намагаємося частіше помішувати, щоб морква не згоріла.
- Наливаємо у сковороду воду так, щоб вона покрила м'ясо. Потім до свого смаку додаємо приправи та закриваємо кришкою. Зменшуємо вогонь і тушкуємо печеню близько 20 хвилин.
- Додаємо до м'яса кубики картоплі та ще води. Рівень рідини повинен бути трохи нижчим за картоплю.
- Як тільки картопля стане м'якою, додаємо в печеню томатну пасту, розбавлену водою, сіль та цукор. За бажанням томатну пасту можна замінити помідорами.
- Наприкінці посипаємо готову страву свіжою зеленню та подрібненим часником. Подаємо печеню гарячою.
Також печеню можна приготувати в горщиках.
- Для цього ті самі інгредієнти поетапно обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки, після чого розкладаємо м'ясо з овочами по горщиках. На саме дно кладемо лавровий лист, потім м'ясо та картоплю, а зверху цибулю та моркву.
- Додаємо воду так, щоб вона покривала вміст горщиків приблизно на палець.
- Розігріваємо духовку до 220 градусів. Коли вона нагріється, відправляємо туди горщики та готуємо близько пів години.
Смачного!
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