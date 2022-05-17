Печеня по-домашньому. Найкращий рецепт смаженого м'яса з картоплею

Апетитну страву можна приготувати як на сковорідці, так і в духовці, помістивши м'ясо та картоплю в горщики для запікання.

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Назва страви "печеня" походить від слова "пекти", адже колись її готували на відкритому вогні або в печі. Сьогодні в більшості випадків досить звичайної сковороди, щоб насолодитися неймовірним смаком соковитої свинини з картоплею, які спочатку обсмажують в олії до апетитної скоринки, а потім томлять на невеликому вогні під кришкою, поки всі інгредієнти не просякнуть соком і ароматом одне одного і стануть м'якими.

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Для приготування печені по-домашньому нам знадобиться:

Свинина — 800 г. Беріть свинячий ошийок, щоб під час приготування він залишався соковитим і м'яким;

Томатна паста — 2 ст. л;

Морква — 2 шт;

Цибуля — 2 шт;

Лавровий лист;

Свіжа зелень;

Вода — 3,5 склянки;

Картопля — 1 кг;

Рослинна олія;

Сіль, перець, приправи на смак.

Покроковий рецепт:

Підготуємо м'ясо. Свинину ретельно миємо під проточною водою, даємо висохнути. Потім нарізаємо невеликими брусками.

Картоплю чистимо, миємо, нарізаємо такими ж кубиками за розміром, як шматочки свинини.

Цибулю та моркву чистимо, миємо, нарізаємо кільцями.

Розігріваємо сковорідку, додавши ложку олії. Обсмажуємо шматочки м'яса близько п'яти хвилин, періодично помішуючи, поки вони не покриються апетитною скоринкою з усіх боків.

До смаженого м'яса додаємо моркву та цибулю, перемішуємо. Смажимо доти, доки цибуля не стане прозорою. Намагаємося частіше помішувати, щоб морква не згоріла.

Наливаємо у сковороду воду так, щоб вона покрила м'ясо. Потім до свого смаку додаємо приправи та закриваємо кришкою. Зменшуємо вогонь і тушкуємо печеню близько 20 хвилин.

Додаємо до м'яса кубики картоплі та ще води. Рівень рідини повинен бути трохи нижчим за картоплю.

Як тільки картопля стане м'якою, додаємо в печеню томатну пасту, розбавлену водою, сіль та цукор. За бажанням томатну пасту можна замінити помідорами.

Наприкінці посипаємо готову страву свіжою зеленню та подрібненим часником. Подаємо печеню гарячою.

Також печеню можна приготувати в горщиках.

Для цього ті самі інгредієнти поетапно обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки, після чого розкладаємо м'ясо з овочами по горщиках. На саме дно кладемо лавровий лист, потім м'ясо та картоплю, а зверху цибулю та моркву.

Додаємо воду так, щоб вона покривала вміст горщиків приблизно на палець.

Розігріваємо духовку до 220 градусів. Коли вона нагріється, відправляємо туди горщики та готуємо близько пів години.

Смачного!

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