Рецепт соковитого м'яса по-французьки без майонезу від Євгена Клопотенка

Готуємо свинячі відбивні під цибульним конфітюром і сиром Брі.

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М'ясо по-французьки — одна з найпопулярніших і найпростіших у приготуванні м'ясних страв. Традиційно курячі або свинячі відбивні запікають під шубою з цибулі, жирного майонезу та натертого твердого сиру. Зрештою виходить смачно, але важко для шлунка.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко змінив популярний рецепт і пропонує приготувати м'ясо по-французьки у новому виконанні з додаванням цибульного конфітюру та сиру Брі. Вам обов'язково сподобається.

Для приготування нам знадобиться:

свинина (биток) — 300 г;

сир Брі — 50 г;

сіль і перець — за смаком;

цибуля — 300 г;

цукор — 100 г;

соняшникова олія – 1 ст. л.;

мед — 100 г;

оцет яблучний — 10 мл;

сіль — 1-2 дрібки.

Покроковий рецепт:

Наріжте м'ясо тонкими шматочками, застеліть їх харчовою плівкою і добре відбийте. Посоліть і поперчіть до смаку з двох сторін.

Готуємо цибульний конфітюр. Для цього шаткуємо цибулю, обсмажуємо її на добре розігрітій сковорідці з додаванням олії до м'якості. Додаємо ложку оцту, щоб розм'якшити цибулю і надати конфітюру кислинку. Добре перемішуємо та смажимо на невеликому вогні ще 15 хвилин. Потім додаємо цукор, перемішуємо, чекаємо, поки він розтане. Додаємо мед, знову добре перемішуємо. Залишаємо суміш на невеликому вогні, поки цибуля не стане прозоро-коричневою.

Застилаємо лист пергаментом, кладемо м'ясо та ставимо в розігріту до 180°С духовку на 10 хвилин.

Нарізаємо сир Брі тонкими слайсами. Дістаємо м'ясо, викладаємо на нього трохи сиру, зверху цибульний конфітюр і відправляємо знову в духовку на 10 хвилин.

Перевіряємо готовність м'яса, розрізавши його ножем. Якщо немає червоних прожилок, страва готова.

Смачного!

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