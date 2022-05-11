Рецепт весняного салату із цукіні від Євгена Клопотенка

Салат чудово доповнить м'ясні чи рибні страви на грилі.

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Український шеф-кухар Євген Клопотенко не перестає дивувати смачними рецептами. Цього разу кулінар пропонує приготувати легкий весняний салат із цукіні. За словами Клопотенка, хрусткі цукіні у поєднанні з редисом, кропом і кедровими горішками в салаті під ароматною оливковою олією з додаванням лимонного соку — смачне та свіже рішення. Салат чудово доповнить страви з м'яса чи риби.

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Для приготування салату нам знадобиться:

200 г цукіні;

200 г редису;

пучок кропу;

20 г кедрових горіхів;

сік одного лимона;

2 ст. л. оливкової олії;

сіль та перець за смаком.

Покроковий рецепт:

підготуйте овочі для салату. Шеф-кухар рекомендує брати молоді цукіні без насіння з м'якою шкірою, яку не потрібно очищати. Редиска має бути солодкою і щільною, тому спробуйте її, перш ніж додавати в салат;

візьміть 200 г редиски, помийте і поріжте кружальцями;

цукіні помийте і поріжте кружальцями чи слайсами;

викладіть овочі в невелику миску;

помийте пучок кропу, промокніть паперовим рушником, наріжте і додайте до овочів;

салат посоліть за смаком, додайте сік одного лимона і 20 г кедрових горішків;

полийте салат 2 ст. л. оливкової олії. Добре перемішайте і поставте в холодильник на 20 хвилин, щоб овочі пустили сік і промаринували в лимонному соку.

Рекомендації від Євгена Клопотенка:

за смаком до салату можна додати огірки, базилік, трохи часнику, листя бебі шпинату;

замість оливкової олії можна додати кедрову, кукурудзяну, лляну або гарбузову;

чим довше овочі залишаються у заправці, тим смачнішим стає салат. Можете розділити готову страву на кілька порцій та залишити одну на наступний день. Вона буде смачною та соковитою.

Як писав раніше Фокус, саме час приготувати легкий весняний салат із редисом і сиром фета. Вийде смачно та ситно.

Також Фокус рекомендував спробувати на сніданок ніжні панкейки з яблуком та ананасом.