Рецепт легкого салату з редискою та сиром фета

Готуємо смачний салат із редискою та сиром фета.

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Навесні, коли сонечко радує нас теплою погодою, природа оживає, все довкола розквітає, хочеться приготуватися що-небудь легке. Відмінно для такого настрою підходять салати зі смачною заправкою на основі гірчиці тайоливкової олії. Традиційний грецький сир фета відмінно доповнить поєднання молодої редиски та соковитої зелені. Пропонуємо приготувати таку страву.

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Для салату з редискою та фетою нам знадобиться:

Салат айсберг або будь-який інший ваш улюблений салат.

Помідори — 250 г

Редиска — 150 г

Сир фета (або бринза) — 200 г

Сіль

Перець

Зелень — 20 г

Насіння кунжуту для прикрашання

Для заправки беремо:

Гірчицю в зернах — 5 г

Сік лимону — 5 мл

Оливкова олія — 5 мл

Покроковий рецепт:

Овочі та салат миємо. Редиску нарізаємо тонкими кільцями. Помідори нарізаємо невеликими шматочками.

Салат рвемо руками. Зелень шаткуємо.

Усе складаємо у глибоку ємність. Зверху кришимо фету.

Готуємо заправку. В окремій ємності змішуємо гірчицю в зернах, оливкову олію та сік лимона.

Поливаємо заправкою салат, перчимо та солимо до смаку, перемішуємо. За бажанням наприкінці прикрашаємо насінням кунжуту.

Подаємо на стіл. Смачного!

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