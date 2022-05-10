Еліксир здоров'я та енергії: рецепт варення з кульбаб

Варення з кульбаб допомагає у боротьбі з низкою хвороб, а також тонізує і наповнює енергією.

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Травень — пора активного цвітіння кульбаб. Не всі знають, що жовті квіти, які нагадують сонце, — чудовий інгредієнт для не менш яскравого та смачного варення, яке не тільки нагадує за смаком мед, але й може похвалитися лікувальним ефектом. Квіти містять фосфор, калій, кальцій, залізо, цинк і марганець, також до їх складу входить невелика кількість йоду, селену, міді й інших мікроелементів. У них досить багато вітамінів групи В, аскорбінової кислоти і бета-каротину. Тому баночка варення — це справжня вітамінна бомба.

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Чим же корисне кульбабове варення? Воно тонізує, стимулює нервову систему, покращує обмінні процеси, очищає від токсинів організм і зупиняє запальні процеси. Крім того, варення з кульбаб допомагає для лікування захворювань печінки, знижує кислотність шлунка та має низку інших корисних властивостей.

Варення з кульбаб

Для приготування нам знадобиться:

квіти кульбаби — 400 шт;

вода — 1 л;

цукор — 1,2 кг;

лимонна кислота — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

В емальовану каструлю або каструлю з нержавної сталі скласти пелюстки квітів, не промиваючи їх. Це важливо, оскільки в процесі промивання нектар і пилок змиються, і продукт втратить цілющі властивості.

Залити вміст водою, довести до кипіння, варити 10 хвилин. Потім додати лимонну кислоту та кип'ятити на слабкому вогні ще 25 хвилин.

Зняти каструлю з вогню, процідити відвар, використані пелюстки викинути. У рідину, що залишилася, додати цукор, розмішати і знову поставити на вогонь. Довести до кипіння та варити на слабкому вогні 40-50 хвилин. Чим довше маса вариться, тим густішою вона буде.

Готове варення розлити по скляних банках і закатати. Воно добре зберігається і під поліетиленовими кришками у погребі чи холодильнику.

Відкриваючи баночку варення, варто пам'ятати поради лікарів: з'їдати не більше 3 ложок на день. Найкраще додавати його до чаю.

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