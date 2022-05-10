Это вкусно! Рецепт варенья из одуванчиков

Варенье из одуванчиков помогает в борьбе с целым рядом болезней, а также тонизирует и наполняет энергией.

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Май – пора активного цветения одуванчиков. Далеко не все знают, что желтые цветы, напоминающие солнце, – отличный ингредиент для не менее яркого и вкусного варенья, которое не только напоминает по вкусу мед, но и может похвастаться лечебным эффектом. Цветы содержат фосфор, калий, кальций, железо, цинк и марганец, также в их состав входит небольшое количеств йода, селена, меди и других микроэлементов. В них довольно много витаминов группы В, аскорбиновой кислоты и бета-каротина. Поэтому баночка варенья – это настоящая витаминная бомба.

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Чем же полезно одуванчиковое варенье? Оно тонизирует, стимулирует нервную систему, улучшает обменные процессы, очищает от токсинов организм и останавливает воспалительные процессы. Кроме того, варенье из одуванчиков помогает при лечении заболеваний печени, снижает кислотность желудка и имеет ряд других полезных свойств.

Варенье из одуванчиков

Для приготовления нам понадобится:

Цветы одуванчика – 400 шт;

Вода – 1 литр;

Сахар – 1,2 кг;

Лимонная кислота – 1 ч. л.

Способ приготовления:

В эмалированную кастрюлю или кастрюлю из нержавеющей стали сложить лепестки цветов, не промывая их. Это важно, поскольку при промывании нектар и пыльца смоются, и продукт потеряет свои целебные свойства.

Залить содержимое водой, довести до кипения, кипятить 10 минут. Затем добавить лимонную кислоту и кипятить на слабом огне еще 25 минут.

Снять кастрюлю с огня, процедить отвар, использованные лепестки выбросить. В оставшуюся жидкость добавить сахар, размешать и снова поставить на огонь. Довести до кипения и варить на слабом огне 40-50 минут. Чем дольше масса вариться, тем гуще она будет.

Готовое варенье разлить по стеклянным банкам и закатать. Оно хорошо хранится и под полиэтиленовыми крышками в погребе или холодильнике.

Открывая баночку варенья, стоит помнить советы врачей: съедать не более 3 ложек в день. Лучше всего добавлять его в чай.

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