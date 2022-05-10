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Рецепт легкого салата с редисом и сыром фета

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Салат, редис, фета
Фото: Getty Images | Готовим весенний легкий салат.

Готовим вкусный салат с редисом и сыром фета.

Весной, когда солнышко радует нас теплой погодой, природа оживает, все вокруг расцветает, хочется приготовиться что-нибудь легкое. Отлично для такого настроения подходят салаты с вкусной заправкой на основе горчицы и оливкового масла. Традиционный греческий сыр фета отлично дополнит сочетание молодого редиса и сочной зелени. Предлагаем приготовить вам такое блюдо.

Для салата с редисом и фетой нам понадобится:

  • Салат Айсберг или любой другой ваш любимый салат.
  • Помидоры 250 г
  • Редис 150 г
  • Сыр фета (или брынза) 200 г
  • Соль
  • Перец
  • Зелень 20 г
  • Семечки кунжута для украшения

Для заправки берем:

  • Горчицу в зернах 5 г
  • Сок лимона 5 мл
  • Оливковое масло 5 мл

Пошаговый рецепт:

  • Овощи и салат моем. Редис нарезаем тонкими колечками. Помидоры нарезаем небольшими дольками.
  • Салат рвем руками. Зелень шинкуем.
  • Все складываем в глубокую емкость. Сверху крошим фету.
  • Готовим заправку. В отдельной емкости смешиваем горчицу в зернах, оливковое масло и сок лимона.
  • Поливаем заправкой салат, перчим и солим по вкусу, перемешиваем. По желанию в конце украшаем семечками кунжута.
  • Подаем на стол. Приятного аппетита!

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