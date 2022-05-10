Рецепт легкого салата с редисом и сыром фета

Готовим вкусный салат с редисом и сыром фета.

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Весной, когда солнышко радует нас теплой погодой, природа оживает, все вокруг расцветает, хочется приготовиться что-нибудь легкое. Отлично для такого настроения подходят салаты с вкусной заправкой на основе горчицы и оливкового масла. Традиционный греческий сыр фета отлично дополнит сочетание молодого редиса и сочной зелени. Предлагаем приготовить вам такое блюдо.

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Для салата с редисом и фетой нам понадобится:

Салат Айсберг или любой другой ваш любимый салат.

Помидоры 250 г

Редис 150 г

Сыр фета (или брынза) 200 г

Соль

Перец

Зелень 20 г

Семечки кунжута для украшения

Для заправки берем:

Горчицу в зернах 5 г

Сок лимона 5 мл

Оливковое масло 5 мл

Пошаговый рецепт:

Овощи и салат моем. Редис нарезаем тонкими колечками. Помидоры нарезаем небольшими дольками.

Салат рвем руками. Зелень шинкуем.

Все складываем в глубокую емкость. Сверху крошим фету.

Готовим заправку. В отдельной емкости смешиваем горчицу в зернах, оливковое масло и сок лимона.

Поливаем заправкой салат, перчим и солим по вкусу, перемешиваем. По желанию в конце украшаем семечками кунжута.

Подаем на стол. Приятного аппетита!

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