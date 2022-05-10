Рецепт легкого салата с редисом и сыром фета
Готовим вкусный салат с редисом и сыром фета.
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Весной, когда солнышко радует нас теплой погодой, природа оживает, все вокруг расцветает, хочется приготовиться что-нибудь легкое. Отлично для такого настроения подходят салаты с вкусной заправкой на основе горчицы и оливкового масла. Традиционный греческий сыр фета отлично дополнит сочетание молодого редиса и сочной зелени. Предлагаем приготовить вам такое блюдо.
Для салата с редисом и фетой нам понадобится:
- Салат Айсберг или любой другой ваш любимый салат.
- Помидоры 250 г
- Редис 150 г
- Сыр фета (или брынза) 200 г
- Соль
- Перец
- Зелень 20 г
- Семечки кунжута для украшения
Для заправки берем:
- Горчицу в зернах 5 г
- Сок лимона 5 мл
- Оливковое масло 5 мл
Пошаговый рецепт:
- Овощи и салат моем. Редис нарезаем тонкими колечками. Помидоры нарезаем небольшими дольками.
- Салат рвем руками. Зелень шинкуем.
- Все складываем в глубокую емкость. Сверху крошим фету.
- Готовим заправку. В отдельной емкости смешиваем горчицу в зернах, оливковое масло и сок лимона.
- Поливаем заправкой салат, перчим и солим по вкусу, перемешиваем. По желанию в конце украшаем семечками кунжута.
- Подаем на стол. Приятного аппетита!
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