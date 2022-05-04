Рецепт божественного куриного филе от Клопотенко

Готовим нежное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном.

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Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте простым рецептом "божественного куриного филе". Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, навыков и вашего времени, а результат приятно удивит.

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Для приготовления куриного филе вам понадобится:

1 куриное филе (250-300 г);

50 мл оливкового масла;

40 г сливочного масла;

½ лимона;

соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе зачистите от лишнего жира и пленок. Разрежьте вдоль на две части примерно одинаковой толщины. Это нужно для того, чтобы грудка приготовилась быстрее.

Возьмите сковородку. Разогрейте 50 мл оливкового масла. Положите половинки куриного филе и жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Очень важно не передержать температуру, иначе рискуете получить сухое мясо. На приготовление курочки с двух сторон у вас уйдет примерно по 7-10 минут. После того как мясо дожариться, поперчите и посолите его.

Возьмите лимон, помойте, разрежьте пополам. Натрите цедру половины цитруса на мелкой терке. Используйте для приготовления соуса только желтую часть лимона, так как белая может давать горечь.

На сковородку с куриным филе выжмите сок половину лимона.

Положите на сковородку 40 г сливочного масла и натертую лимонную цедру. Тушите курочку в соусе 5-7 минут.

Подавайте филе на тарелке, предварительно полив его соусом. Приятного аппетита!

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