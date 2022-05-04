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Рецепт божественного куриного филе от Клопотенко

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Рецепт, Клопотенко, куриное филе
Сочное куриное филе в соусе по рецепту Евгения Клопотенко

Готовим нежное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном.

Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте простым рецептом "божественного куриного филе". Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, навыков и вашего времени, а результат приятно удивит.

Для приготовления куриного филе вам понадобится:

  • 1 куриное филе (250-300 г);
  • 50 мл оливкового масла;
  • 40 г сливочного масла;
  • ½ лимона;
  • соль и перец по вкусу.

Пошаговый рецепт:

  • Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе зачистите от лишнего жира и пленок. Разрежьте вдоль на две части примерно одинаковой толщины. Это нужно для того, чтобы грудка приготовилась быстрее.
  • Возьмите сковородку. Разогрейте 50 мл оливкового масла. Положите половинки куриного филе и жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Очень важно не передержать температуру, иначе рискуете получить сухое мясо. На приготовление курочки с двух сторон у вас уйдет примерно по 7-10 минут. После того как мясо дожариться, поперчите и посолите его.
  • Возьмите лимон, помойте, разрежьте пополам. Натрите цедру половины цитруса на мелкой терке. Используйте для приготовления соуса только желтую часть лимона, так как белая может давать горечь.
  • На сковородку с куриным филе выжмите сок половину лимона.
  • Положите на сковородку 40 г сливочного масла и натертую лимонную цедру. Тушите курочку в соусе 5-7 минут.
  • Подавайте филе на тарелке, предварительно полив его соусом. Приятного аппетита!

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