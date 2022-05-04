Рецепт божественного куриного филе от Клопотенко
Готовим нежное куриное филе с соусом из оливкового и сливочного масла с лимоном.
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Известный кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте простым рецептом "божественного куриного филе". Для приготовления понадобится минимум ингредиентов, навыков и вашего времени, а результат приятно удивит.
Для приготовления куриного филе вам понадобится:
- 1 куриное филе (250-300 г);
- 50 мл оливкового масла;
- 40 г сливочного масла;
- ½ лимона;
- соль и перец по вкусу.
Пошаговый рецепт:
- Подготовьте все ингредиенты. Куриное филе зачистите от лишнего жира и пленок. Разрежьте вдоль на две части примерно одинаковой толщины. Это нужно для того, чтобы грудка приготовилась быстрее.
- Возьмите сковородку. Разогрейте 50 мл оливкового масла. Положите половинки куриного филе и жарьте на медленном огне с обеих сторон до образования золотистой корочки. Очень важно не передержать температуру, иначе рискуете получить сухое мясо. На приготовление курочки с двух сторон у вас уйдет примерно по 7-10 минут. После того как мясо дожариться, поперчите и посолите его.
- Возьмите лимон, помойте, разрежьте пополам. Натрите цедру половины цитруса на мелкой терке. Используйте для приготовления соуса только желтую часть лимона, так как белая может давать горечь.
- На сковородку с куриным филе выжмите сок половину лимона.
- Положите на сковородку 40 г сливочного масла и натертую лимонную цедру. Тушите курочку в соусе 5-7 минут.
- Подавайте филе на тарелке, предварительно полив его соусом. Приятного аппетита!
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