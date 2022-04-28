Паштет из фасоли и салат. Три простых и вкусных блюда от Клопотенко

Бобовые чрезвычайно полезны, но не все умеют их готовить, или же не знают, с чем их лучше сочетать

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Бобовые – очень полезны. Фактически в каждой кухне мира есть блюда из фасоли, маша, чечевицы и прочих. Стоит помнить, что в сутки рекомендуется получать 25-38 г клетчатки, а в чашке отварной фасоли содержится почти суточная норма – 19 г. В фасоли содержится в два раза больше белка, чем в пшенице и рисе. Так что фасоль является отличной альтернативой мясу за что и любима вегетарианцами.

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Важно помнить, что чечевицу не нужно замачивать перед приготовлением, а вот фасоль стоит замочить на несколько часов: в идеале на ночь. Фасоль идеально сочетается с помидорами и сладким луком. К ней подходят тимьян, базилик, кориандр, чеснок или чесночную соль, зиру, кинзу, куркуму, паприку и копченную паприку. Помимо специй вкус фасоли можно разнообразить соусами: аджикой, песто и даже соевым соусом.

Паштет из фасоли и грибов

Идеальный рецепт для тех, кто еще не решил, нравится ли ему фасоль. Евгений Клопотенко рекомендует для паштета взять именно белую фасоль. Ведь она имеет более мягкий вкус и нежную структуру. Грибы лучше брать свежие, и лучше лесные – ведь они куда ароматней других. Но хоть в рецепте указаны опята, вы можете их заменить любыми другими по вкусу.

Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Ингредиенты:

200 г отварных опят (или любых других грибов)

200 г вареной фасоли

1 лук

2-3 ст. л. подсолнечного масла

Пол чайной ложки тмина

2 зубчика чеснока

багет или батон для подачи

1-2 ст. л. сока лимона

соль и перец по вкусу

Предварительно отварите фасоль. Отвар фасоли не выливайте сразу, им можно регулировать консистенцию будущего паштета. Чтобы фасоль быстрей сварилась, ее стоит замочить в чистой воде на несколько часов. Мелко нарезать белую луковицу и поджарить в течении одной минуты, чтобы он стал мягким. Раздавите два зубчика чеснока и бросьте к луку вместе с отварными грибами. Добавьте 200 г вареной фасоли в грибы с луком. Добавить тмин, соль и перец. Перемешайте содержимое сковороды и прогрейте все вместе в течение 1-2 минут.

Пересыпьте фасоль с грибами в чашу блендера и добавьте 1-2 ст. л. сока лимона для легкой кислинки и баланса вкуса. Перебейте до желаемой консистенции: многие любят ощущать структуру продукта. Добавьте в паштет подсолнечное масло, примерно одну столовую ложку, чтобы смягчить структуру. Также самое время регулировать консистенцию отваром фасоли. Подавать на багете.

Салат с чечевицей и фетой

Плюс этого салата в том, что в нем имеется чечевица – ведь в отличие от других бобовых, ее не нужно замачивать перед приготовлением. Необходимое количество нужно просто залить водой и варить на медленном огне. Время приготовления зависит от сорта. Красная чечевица варится быстро, достаточно буквально 10-15 минут, но она сильно разваривается, поэтому ее часто используют для приготовления крем-супов, или паштетов. Зеленая, коричневая и черная чечевица варится до 20 минут и хорошо держит форму, поэтому ее смело можно использовать для приготовления различных салатов.

Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Ингредиенты:

100 г рукколы

100 г чечевицы

200-250 г сыра фета (или брынзы)

250 г томатов черри (или любых других помидоров)

Для заправки:

2-3 ст. л. оливкового масла

1-2 ст. л. бальзамического уксуса

Чечевицу помыть и сварить на медленном огне, но следить, чтобы она не разварилась. Томаты порезать, также как и фету, рукколу разобрать на веточки. Все ингредиенты положить в миску и заправить маслом и бальзамическим уксусом, посолить и поперчить по вкусу.

Острый мексиканский суп с фасолью

Идеальный суп для прохладных вечеров. Перец чили согреет, а если кажется, что ему не хватает питательности, то его можно сварить на курином бульоне.

Фото: Instagram/Евгений Клопотенко

Ингредиенты:

200 г красной фасоли

20 мл оливкового масла

2 зубчика чеснока

Одна красная луковица

Половинка перчика чили

300 г томатов пелати (или свежих томатов)

2 щепотки тмина

Один зеленый сладкий перец

200 г кукурузы замороженной, или свежей

1 пучок кинзы

Сок одного лайма

Соль по вкусу

Фасоль замочите на ночь в холодной воде. Воду слейте и промойте фасоль. В кастрюлю с толстым дном налейте оливковое масло и обжарьте измельченные лук, чеснок и перец чили в течение пяти минут, постоянно помешивая. Добавьте измельченные томаты, один литр воды и тмин, доведите до кипения и варите на маленьком огне полчаса. Добавьте кукурузу, порезанный кубиками зеленый перец, соль по вкусу и варите еще в течение 5-7 минут. Снимите с огня и добавьте измельченную зелень кинзы и сок лайма.