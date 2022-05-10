Рецепт ніжних панкейків з яблуком та ананасом

Готуємо смачний і простий сніданок — повітряні панкейки з фруктами.

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Панкейки — це невеликі американські млинці, що формою і розміром нагадують оладки. Раніше вони були популярними лише в США та Канаді, але останніми роками, завдяки соцмережам, полюбилися у всьому світі. Панкейки зазвичай подають на сніданок із різними солодкими топінгами, на кшталт шоколаду, ягід, кленового сиропу. Готувати їх дуже просто. Пропонуємо зробити незвичайні панкейки з фруктовою начинкою за рецептом із фудблогу Sweet Home.

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Для фруктових панкейків нам знадобиться:

яблуко — 1 шт.;

консервований ананас — 6 кілець;

борошно — 1 ст. л.;

цукор — 3 ст. л;

молоко — 1 ст. л;

яйце — 1 шт.;

розпушувач — 2 ч. л.;

ванілін — 1 ч. л.;

дрібка солі;

рослинна олія — 2 ст. л.

Покроковий рецепт:

Готуємо тісто. Розбиваємо в мисці одне яйце, додаємо цукор, молоко. Збиваємо суміш міксером на середній швидкості до однорідності. Додаємо борошно, розпушувач, дрібку солі. Перемішуємо до однорідності. Додаємо ванілін та олію.

Очищаємо яблука від шкірки, виймаємо серцевину та нарізаємо кільцями.

Беремо яблуко, обмочуємо в тісті, кладемо на попередньо розігріту сковорідку, ложкою зверху можна додати ще тіста, щоб панкейки були пишнішими, й обсмажуємо з двох боків на середньому вогні. Сковорідку з антипригарним покриттям можна змастити краплею олії.

Так само робимо з ананасом. Беремо кільце ананаса, обмочуємо в тісті й обсмажуємо з обох боків.

Готові панкейки поливаємо медом, прикрашаємо фруктами та подаємо на гарній тарілці. Смачного!

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