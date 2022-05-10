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Рецепт ніжних панкейків з яблуком та ананасом

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Панкейки, рецепт
Фото: Instagram | Фото: Instagram/elena_razumnaya

Готуємо смачний і простий сніданок — повітряні панкейки з фруктами.

Панкейки — це невеликі американські млинці, що формою і розміром нагадують оладки. Раніше вони були популярними лише в США та Канаді, але останніми роками, завдяки соцмережам, полюбилися у всьому світі. Панкейки зазвичай подають на сніданок із різними солодкими топінгами, на кшталт шоколаду, ягід, кленового сиропу. Готувати їх дуже просто. Пропонуємо зробити незвичайні панкейки з фруктовою начинкою за рецептом із фудблогу Sweet Home.

Для фруктових панкейків нам знадобиться:

  • яблуко — 1 шт.;
  • консервований ананас — 6 кілець;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л;
  • молоко — 1 ст. л;
  • яйце — 1 шт.;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • ванілін — 1 ч. л.;
  • дрібка солі;
  • рослинна олія — 2 ст. л.

Покроковий рецепт:

  • Готуємо тісто. Розбиваємо в мисці одне яйце, додаємо цукор, молоко. Збиваємо суміш міксером на середній швидкості до однорідності. Додаємо борошно, розпушувач, дрібку солі. Перемішуємо до однорідності. Додаємо ванілін та олію.
  • Очищаємо яблука від шкірки, виймаємо серцевину та нарізаємо кільцями.
  • Беремо яблуко, обмочуємо в тісті, кладемо на попередньо розігріту сковорідку, ложкою зверху можна додати ще тіста, щоб панкейки були пишнішими, й обсмажуємо з двох боків на середньому вогні. Сковорідку з антипригарним покриттям можна змастити краплею олії.
  • Так само робимо з ананасом. Беремо кільце ананаса, обмочуємо в тісті й обсмажуємо з обох боків.
  • Готові панкейки поливаємо медом, прикрашаємо фруктами та подаємо на гарній тарілці. Смачного!

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