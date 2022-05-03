Смажена картопля зі скоринкою. Найсмачніші та найпростіші рецепти

Способів приготування смаженої картоплі — маса. Головне — знайти "свій" рецепт.

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Смажена картопля — проста в приготуванні та дуже смачна страва, яку багато хто із задоволенням готує як на обід, так і на вечерю. Фокус зібрав кілька найцікавіших рецептів, які під силу навіть тим, хто на кухні з'являється дуже рідко.

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Картопля по-сільському (на сковороді)

Інгредієнти:

картопля — 650 г.;

сіль — 1/2 ч. л;

перець чорний мелений — на кінчику ножа;

паприка мелена — 1/4 ч. л;

куркума мелена — 1/4 ч. л;

олія рослинна (для смаження) — 2-3 ст. л (30-45 мл).

Спосіб приготування:

Картоплю ретельно промити за допомогою щітки. Обсушити бульбу рушником. Розрізати картоплю навпіл. Потім кожну половинку картоплі розрізати ще на 4 дольки. Таким же способом підготувати картоплю, що залишилася.

Посипати дольки картоплі сіллю, додати чорний перець, паприку та куркуму. Ретельно перемішати, щоб сіль і прянощі розподілилися по картоплі. Зручніше перемішувати картопляні дольки руками.

У сковороді розігріти олію. Викласти підготовлену картоплю та обсмажувати на вогні трохи більше середнього, помішуючи кожні 3 хвилини, до повної готовності картоплі. Цей процес триватиме приблизно 20-25 хвилин.

Подавати картоплю по-сільськи, смажену на сковороді, краще відразу після приготування, поки скоринка не розм'якшилася.

Для тих, хто любить картоплю з яєчнею, під час приготування за 5-7 хвилин до завершення процесу вбити в картоплю кілька яєць і перемішати.

Смажена картопля зі сметаною

Інгредієнти:

картопля — 500 г (4 шт.);

цибуля ріпчаста — 80 г (1 шт.);

часник — 4-5 зубчиків;

сметана жирністю 20% — 120 г;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

олія рослинна (для смаження) — 40 мл;

кріп свіжий (для подачі) — 10 гр (3-4 гілочки).

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, вимити та нарізати тонкими півколами або брусочками. Картоплю промокнути серветкою від надлишків води. Викласти її в добре розігріту сковороду з олією. Обсмажувати картоплю 10-15 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи, поки вона не підрум'яниться.

Цибулю і часник очистити. Цибулю нарізати тонким пір'ям, а часник — тонкими пластинками, додати до картоплі. Перемішати й обсмажувати все разом на середньому вогні ще три хвилини.

Потім необхідно зменшити вогонь до мінімального, накрити сковороду кришкою та готувати картоплю протягом 5-6 хвилин, періодично помішуючи, до м'якості. Зняти кришку, картоплю посипати сіллю і перцем, перемішати, додати сметану. Знову все перемішати і смажити ще 2-3 хвилини на слабкому вогні.

Готову картоплю посипати подрібненим кропом.

Картопля, смажена по-уланівськи

Інгредієнти:

картопля середня — 1 кг;

олія — 0,5 літра;

часник — 1 головка;

сіль — дрібка.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити від шкірки та розрізати вздовж на 4 частини. Якщо картопля велика, її можна порізати часточками на 6-8 частин. У чавунний казан налити олію. В оригінальному рецепті використовується нерафінована рослинна олія (за бажанням можна використовувати очищену).

Нарізану картоплю опустити в нагріту олію і готувати 20-25 хвилин — до золотистого кольору.

Часник почистити і розтерти у ступці разом зі щедрою дрібкою солі. Якщо ступки немає, пропустити часник через прес і потім змішати із сіллю. У часникове пюре додати трохи води й олії, щоб вийшла підлива.

Готову картоплю дістати шумівкою і дати стекти олії. Потім викласти картоплю на блюдо, полити часником і накрити кришкою на кілька хвилин, щоб страва пропарилася.

Картопля, смажена з м'ясом або фаршем

Інгредієнти:

картопля — 5-6 шт;

м'ясо чи фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати півкільцями або кубиками. На олії злегка обсмажити цибулю, потім додати м'ясо або фарш. Обсмажувати приблизно 5 хвилин, поки м'ясний сік, що виділився, не випарується. Потім додати нарізану картоплю і продовжувати готувати все разом приблизно 20 хвилин, періодично помішуючи. Готову картоплю з м'ясом, за бажанням, можна заправити пропущеним через прес часником і зеленню.

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Смажена картопля із салом

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

сало свиняче або грудинка — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування:

Сало або грудинку нарізати брусочками. На сковороду налити трохи олії та розігріти. Обсмажити сало на сковороді так, щоб із нього витопився жир, але не засмажувати до стану шкварок. Коли сало трохи підрум'яниться, додати нарізану картоплю. Цибулю нарізати кубиками, додати до картоплі із салом і продовжувати обсмажувати до готовності картоплі. Наприкінці приготування посолити та посипати рубаною зеленню.

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