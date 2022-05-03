Жареная картошка с корочкой. Самые вкусные и простые рецепты

Способов приготовления жареной картошки – масса. Главное – найти "свой" рецепт.

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Жареная картошка – простое в приготовлении и очень вкусное блюдо, которое многие с удовольствием готовят как на обед, так и на ужин. Фокус собрал несколько самых интересных рецептов, которые по силам даже тем, кто в кухне появляется очень редко.

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Картошка по-деревенски (на сковороде)

Ингредиенты:

Картофель – 650 гр;

Соль – 1/2 ч. л;

Перец черный молотый – на кончике ножа;

Паприка молотая – 1/4 ч. л;

Куркума молотая – 1/4 ч. л;

Масло растительное (для жарки) – 2-3 ст. л (30-45 мл).

Способ приготовления:

Картофель тщательно промыть при помощи щетки. Обсушить клубни полотенцем. Разрезать картошку пополам. Затем каждую половинку картофеля разрезать еще на 4 дольки. Таким же способом подготовить оставшуюся картошку.

Посыпать дольки картофеля солью, добавить черный перец, паприку и куркуму. Тщательно перемешать, чтобы соль и пряности распределились по картошке. Удобнее перемешивать картофельные дольки руками.

В сковороде разогреть растительное масло. Выложить подготовленный картофель и обжаривать на огне чуть больше среднего, помешивая каждые 3 минуты, до полной готовности картофеля. Этот процесс займет примерно 20-25 минут.

Подавать картошку по-деревенски, жаренную на сковороде, лучше сразу после приготовления, пока корочка не размягчилась.

Для тех, кто любит картошку с яичницей, во время готовки за 5-7 минут до завершения процесса вбить в картошку несколько яиц и перемешать.

Жареный картофель со сметаной

Ингредиенты:

Картофель – 500 г (4 шт.);

Лук репчатый – 80 г (1 шт.) ;

Чеснок – 4-5 зубчиков;

Сметана жирностью 20% – 120 гр;

Соль – по вкусу;

Перец черный молотый – по вкусу;

Масло растительное (для жарки) – 40 мл;

Укроп свежий (для подачи) – 10 гр (3-4 веточки).

Способ приготовления:

Картофель очистить, вымыть и нарезать тонкими полукружьями или брусочками. Картофель промакнуть салфеткой от излишков воды. Выложить его в хорошо разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать картофель 10-15 минут на среднем огне, периодически помешивая, пока он не подрумянится.

Лук и чеснок очистить. Лук нарезать тонкими перьями, а чеснок – тонкими пластинками, добавить к картофелю. Перемешать и обжаривать все вместе на среднем огне еще три минуты.

Затем необходимо уменьшить огонь до минимального, накрыть сковороду крышкой и готовить картофель в течение 5-6 минут, периодически помешивая, до мягкости. Снять крышку, картофель посыпать солью и перцем, перемешать, добавить сметану. Снова все перемешать и жарить еще 2-3 минуты на слабом огне.

Готовую картошку посыпать измельченным укропом.

Картофель, жареный по-улановски

Ингредиенты:

Картофель средний – 1 кг;

Масло растительное – 0,5 литра;

Чеснок – 1 головка;

Соль – щепотка.

Способ приготовления:

Картофель очистить от кожуры и разрезать вдоль на 4 части. Если картофель крупный, его можно порезать дольками на 6-8 частей. В чугунный казан налить растительное масло. В оригинальном рецепте используется нерафинированное растительное масло (при желании можно использовать очищенное).

Нарезанный картофель опустить в нагретое масло и готовить 20-25 минут – до золотистого цвета.

Чеснок почистить и растереть в ступке вместе с щедрой щепоткой соли. Если ступки нет, тогда пропустить чеснок через пресс и затем смешать с солью. В чесночное пюре добавить немного воды и растительного масла, чтобы получилась подлива.

Готовый картофель достать шумовкой и дать стечь маслу. Затем выложить картофель на блюдо, полить чесноком и накрыть крышкой на несколько минут, чтобы блюдо пропарилось.

Картофель, жареный с мясом или фаршем

Ингредиенты:

Картофель – 5-6 шт;

Мясо или фарш – 300 гр;

Лук – 1 шт;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Мясо порезать небольшими кусочками. Лук нарезать полукольцами или кубиками. На растительном масле слегка обжарить лук, затем добавить мясо или фарш. Обжаривать около 5 минут, пока выделившийся мясной сок не испарится. Затем добавить нарезанный картофель и продолжать готовить все вместе около 20 минут, периодически помешивая. Готовую картошку с мясом, по желанию, можно заправить пропущенным через пресс чесноком и зеленью.

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Жареный картофель с салом

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг;

Сало свиное или грудинка – 200 гр;

Лук репчатый – 1 шт;

Зелень – по желанию.

Способ приготовления:

Сало или грудинку порезать брусочками. На сковороду налить немного масла и разогреть. Обжарить сало на сковороде так, чтобы из него вытопился жир, но не зажаривать до состояния шкварок. Когда сало немного подрумянится, добавить нарезанный картофель. Лук порезать кубиками, добавить к картошке с салом и продолжать обжаривать до готовности картофеля. В конце приготовления посолить и посыпать рубленной зеленью.

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