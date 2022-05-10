Рецепт нежных панкейков с яблоком и ананасом

Готовим вкусный и простой завтрак — воздушные панкейки с фруктами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Панкейки — это небольшие американские блинчики, по форме и размеру напоминающие оладьи. Раньше они были популярными только в США и Канаде, но в последние годы, благодаря соцсетям, полюбились во всем мире. Панкейки обычно подают на завтрак с различными сладкими топингами, вроде шоколада, ягод, кленового сиропа. Готовить их очень просто. Предлагаем сделать необычные панкейки с фруктовой начинкой по рецепту из фудблога Sweet Home.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Для фруктовых панкейков нам понадобится:

Яблоко 1 шт.

Консервированный ананас 6 колец

Мука 1 ст. л.

Сахар 3 ст.л.

Молоко 1 ст.

Яйцо 1 шт.

Разрыхлитель 2 ч.л.

Ванилин 1 ч.л.

Щепотка соли

Растительное масло 2 ст.л.

Пошаговый рецепт:

Готовим тесто. Разбиваем в миске одно яйцо, добавляем сахар, молоко. Взбиваем смесь миксером на средней скорости до однородности. Добавляем муку, разрыхлитель, щепотку соли. Перемешиваем до однородности. Добавляем ванилин и растительное масло.

Очищаем яблоки от кожуры, вынимаем сердцевину и нарезаем кольцами.

Берем яблоко, обмакиваем в тесте, кладем на предварительно разогретую сковородку, ложкой сверху можно добавить еще теста, чтобы панкейки были пышнее, и обжариваем с двух сторон на среднем огне. Сковородку с антипригарным покрытием можно смазать каплей масла.

Точно таким же образом поступаем с ананасом. Берем колечко ананаса, обмакиваем в тесте и обжариваем с двух сторон.

Готовые панкейки поливаем медом, украшаем фруктами и подаем на красивой тарелке. Приятного аппетита!

Фокус ранее предлагал приготовить вкусные вареники с творогом и гречкой по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко. А также сделать кексы на сметане.

Также Фокус рассказывал о множестве разнообразных вариантов, как приготовить жареную картошку.