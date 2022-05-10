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Рецепт нежных панкейков с яблоком и ананасом

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Панкейки, рецепт
Фото: Instagram | Фото: Instagram/elena_razumnaya

Готовим вкусный и простой завтрак — воздушные панкейки с фруктами.

Панкейки — это небольшие американские блинчики, по форме и размеру напоминающие оладьи. Раньше они были популярными только в США и Канаде, но в последние годы, благодаря соцсетям, полюбились во всем мире. Панкейки обычно подают на завтрак с различными сладкими топингами, вроде шоколада, ягод, кленового сиропа. Готовить их очень просто. Предлагаем сделать необычные панкейки с фруктовой начинкой по рецепту из фудблога Sweet Home.

Для фруктовых панкейков нам понадобится:

  • Яблоко 1 шт.
  • Консервированный ананас 6 колец
  • Мука 1 ст. л.
  • Сахар 3 ст.л.
  • Молоко 1 ст.
  • Яйцо 1 шт.
  • Разрыхлитель 2 ч.л.
  • Ванилин 1 ч.л.
  • Щепотка соли
  • Растительное масло 2 ст.л.

Пошаговый рецепт:

  • Готовим тесто. Разбиваем в миске одно яйцо, добавляем сахар, молоко. Взбиваем смесь миксером на средней скорости до однородности. Добавляем муку, разрыхлитель, щепотку соли. Перемешиваем до однородности. Добавляем ванилин и растительное масло.
  • Очищаем яблоки от кожуры, вынимаем сердцевину и нарезаем кольцами.
  • Берем яблоко, обмакиваем в тесте, кладем на предварительно разогретую сковородку, ложкой сверху можно добавить еще теста, чтобы панкейки были пышнее, и обжариваем с двух сторон на среднем огне. Сковородку с антипригарным покрытием можно смазать каплей масла.
  • Точно таким же образом поступаем с ананасом. Берем колечко ананаса, обмакиваем в тесте и обжариваем с двух сторон.
  • Готовые панкейки поливаем медом, украшаем фруктами и подаем на красивой тарелке. Приятного аппетита!

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