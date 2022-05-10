Рецепт нежных панкейков с яблоком и ананасом
Готовим вкусный и простой завтрак — воздушные панкейки с фруктами.
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Панкейки — это небольшие американские блинчики, по форме и размеру напоминающие оладьи. Раньше они были популярными только в США и Канаде, но в последние годы, благодаря соцсетям, полюбились во всем мире. Панкейки обычно подают на завтрак с различными сладкими топингами, вроде шоколада, ягод, кленового сиропа. Готовить их очень просто. Предлагаем сделать необычные панкейки с фруктовой начинкой по рецепту из фудблога Sweet Home.
Для фруктовых панкейков нам понадобится:
- Яблоко 1 шт.
- Консервированный ананас 6 колец
- Мука 1 ст. л.
- Сахар 3 ст.л.
- Молоко 1 ст.
- Яйцо 1 шт.
- Разрыхлитель 2 ч.л.
- Ванилин 1 ч.л.
- Щепотка соли
- Растительное масло 2 ст.л.
Пошаговый рецепт:
- Готовим тесто. Разбиваем в миске одно яйцо, добавляем сахар, молоко. Взбиваем смесь миксером на средней скорости до однородности. Добавляем муку, разрыхлитель, щепотку соли. Перемешиваем до однородности. Добавляем ванилин и растительное масло.
- Очищаем яблоки от кожуры, вынимаем сердцевину и нарезаем кольцами.
- Берем яблоко, обмакиваем в тесте, кладем на предварительно разогретую сковородку, ложкой сверху можно добавить еще теста, чтобы панкейки были пышнее, и обжариваем с двух сторон на среднем огне. Сковородку с антипригарным покрытием можно смазать каплей масла.
- Точно таким же образом поступаем с ананасом. Берем колечко ананаса, обмакиваем в тесте и обжариваем с двух сторон.
- Готовые панкейки поливаем медом, украшаем фруктами и подаем на красивой тарелке. Приятного аппетита!
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