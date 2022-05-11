Рецепт весеннего салата с цукинни от Евгения Клопотенко

Салат отлично дополнит мясные или рыбные блюда на гриле.

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Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко не перестает удивлять вкусными рецептами. На этот раз кулинар предлагает приготовить легкий весенний салат с цукини. По словам Клопотенко, хрустящие цукини в сочетании с редисом, укропом и кедровым орешками в салате под ароматным оливковым маслом с добавлением лимонного сока — вкусное и свежее решение. Салат отлично дополнит блюда из мяса или рыбы.

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Для приготовления салата нам понадобится:

200 г цукини

200 г редиса

пучок укропа

20 г кедровых орехов

сок одного лимона

2 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

Подготовьте овощи для салата. Шеф-повар рекомендует брать молодые цукини без семян, с мягкой шкурой, которую не нужно очищать. Редис должен быть сладким и плотным, поэтому попробуйте его, прежде чем добавлять в салат.

Возьмите 200 г редиса, помойте и порежьте кружочками.

Цукини помойте и порежьте кружочками или слайсами.

Выложите овощи в небольшую миску.

Помойте пучок укропа, промокните бумажным полотенцем, нашинкуйте и добавьте к овощам.

Салат посолите по вкусу, добавьте сок одного лимона и 20 г кедровых орешков.

Полейте салат 2 ст. л. оливкового масла. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы овощи пустили сок и промариновали в лимонном соке.

Рекомендации от Евгения Клопотенко:

По вкусу в салат можно добавить огурцы, базилик, немного чеснока, листьев беби шпината.

Вместо оливкового масла можно добавить кедровое, кукурузное, льняное или тыквенное.

Чем дольше овощи остаются в заправке, тем вкуснее становится салат. Можете разделить готовое блюдо на несколько порций и оставить одну на следующий день. Она будет вкусной и сочной.

Как писал ранее Фокус, самое время приготовить легкий весенний салат с редисом и сыром фета. Получится вкусно и сытно.

Также Фокус рекомендовал попробовать на завтрак нежные панкейки с яблоком и ананасом.