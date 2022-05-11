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Рецепт весеннего салата с цукинни от Евгения Клопотенко

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салат, рецепт, Клопотенко
Фото: Євген Клопотенко | Свежие цукини придают хрустящую текстуру.

Салат отлично дополнит мясные или рыбные блюда на гриле.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко не перестает удивлять вкусными рецептами. На этот раз кулинар предлагает приготовить легкий весенний салат с цукини. По словам Клопотенко, хрустящие цукини в сочетании с редисом, укропом и кедровым орешками в салате под ароматным оливковым маслом с добавлением лимонного сока — вкусное и свежее решение. Салат отлично дополнит блюда из мяса или рыбы.

Для приготовления салата нам понадобится:

  • 200 г цукини
  • 200 г редиса
  • пучок укропа
  • 20 г кедровых орехов
  • сок одного лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • соль и перец по вкусу

Пошаговый рецепт:

  • Подготовьте овощи для салата. Шеф-повар рекомендует брать молодые цукини без семян, с мягкой шкурой, которую не нужно очищать. Редис должен быть сладким и плотным, поэтому попробуйте его, прежде чем добавлять в салат.
  • Возьмите 200 г редиса, помойте и порежьте кружочками.
  • Цукини помойте и порежьте кружочками или слайсами.
  • Выложите овощи в небольшую миску.
  • Помойте пучок укропа, промокните бумажным полотенцем, нашинкуйте и добавьте к овощам.
  • Салат посолите по вкусу, добавьте сок одного лимона и 20 г кедровых орешков.
  • Полейте салат 2 ст. л. оливкового масла. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на 20 минут, чтобы овощи пустили сок и промариновали в лимонном соке.

Рекомендации от Евгения Клопотенко:

  • По вкусу в салат можно добавить огурцы, базилик, немного чеснока, листьев беби шпината.
  • Вместо оливкового масла можно добавить кедровое, кукурузное, льняное или тыквенное.
  • Чем дольше овощи остаются в заправке, тем вкуснее становится салат. Можете разделить готовое блюдо на несколько порций и оставить одну на следующий день. Она будет вкусной и сочной.

Как писал ранее Фокус, самое время приготовить легкий весенний салат с редисом и сыром фета. Получится вкусно и сытно.

Также Фокус рекомендовал попробовать на завтрак нежные панкейки с яблоком и ананасом.