Корисний рецепт. Як приготувати тушкованку з курки
Відомий український кулінар Євген Клопотенко розповів, як готувати тушкованку без автоклава, на звичайній плиті
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Тушкованка, або консервоване тушковане м'ясо, це ідеальний спосіб зберегти м'ясо в польових умовах. Тушкованку люблять туристи, рибалки та мисливці, а в наш час — це важливий елемент раціону для військових, зазначає Клопотенко.
Зазвичай, тушкованку легко придбати в магазині, але, по-перше, не знаєш, що тобі трапиться, поки не відкриєш банку, а по-друге, зараз поруч магазина може й не бути. Цікаво, що метод пастеризації продуктів було вигадано у Франції на початку XIX століття саме для потреб армії, за що винахідник отримав нагороду з рук самого імператора Наполеона.
Серед переваг приготовленої у такий спосіб тушкованки — її можна зберігати поза холодильником до двох тижнів. Але варто пам'ятати, що місце має бути прохолодним: погріб, або підвал.
У промислових масштабах тушкованку готують в автоклаві, але цей рецепт призначений для плити.
Тушкованка з курки
Інгредієнти на 3 банки по 600 мл:
- 2 кг курячого м'яса;
- 1 середня ріпчаста цибуля;
- 1 велика морква;
- 100 г селери (опціонально);
- 2 лаврові листи;
- 5 горошин чорного перцю;
- 3 горошини запашного перцю;
- 2 ст. солі.
У велику каструлю складіть м'ясо, залийте водою на 3 см вище. Доведіть до кипіння, злийте воду, промийте і складіть знову в каструлю. Очистіть цибулю та моркву, розріжте навпіл і додайте до м'яса. Якщо є, додайте очищений корінь селери, пастернаку або петрушки. Додайте лавровий лист, чорний та запашний перець.
Залийте м'ясо холодною водою, додайте сіль і перемішайте. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до середнього та варіть 40 хвилин, не накриваючи кришкою. Опісля дістаньте м'ясо з каструлі, дайте йому охолонути, зніміть м'ясо з кісток, видаліть хрящі й шкіру, вийміть з бульйону коріння і цибулю і варіть м'ясо ще 20 хвилин на середньому вогні.
Поки м'ясо доварюється, підготуйте скляні банки для стерилізації: поставте в духовку й увімкніть розігріватися до 100 градусів. Краще брати банки обсягом не більше 300-400 мл — це найзручніший розмір. Водночас кип'ятіть кришки для банок близько 20 хвилин.
Як тільки банки стануть гарячими, обережно дістаньте їх за допомогою рушника, розкладіть м'ясо і залийте бульйоном. Можна додати спеції, відразу ретельно закручуйте банку кришкою, перевертайте на рушник, кришкою вниз. У льох, підвал, або холодильник покладіть банки наступного дня, коли охолонуть.