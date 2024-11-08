Готуємо смачну страву з індички: рецепт пастрамі, яка замінить ковбасу
М'ясо індички зараз у кулінарних трендах. Індичатина дієтична та просто готується.
Світовий тренд на здоровий спосіб життя і правильне харчування зробив популярною індичатину. Особливо популярне філе, з якого можна робити котлети, запікати в духовці, тушкувати в соусі, обсмажувати в паніровці або використовувати маринад. А ще можна приготувати пастрамі.
Пастрамі — це спосіб довгого запікання м'яса за досить низької температури. Страва неймовірно популярна в Америці, де її подають із салатами та сендвічами. Фокус розповість, як приготувати цю закуску.
Пастрамі з філе індички
Інгредієнти:
- філе грудки індички — 600 г;
- три морквини;
- солодкий перець — 2 шт;
- дві цибулини;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- зубчик часнику;
- сушений розмарин — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сіль, мелений чорний перець.
Розігрійте духовку до 140 °С. Змішайте мед з 1 ст. л. оливкової олії та 2 ст. л. води. Моркву і солодкий перець наріжте невеликими шматочками, цибулю — пір'ям. Розкладіть овочі на деку, застеленому пергаментом, збризніть медово-оливковою сумішшю. Приправте сіллю і перцем за смаком.
Часник подрібніть. З'єднайте оливкову олію, що залишилася, часник, паприку і сушений розмарин, додайте сіль і перець. Натріть отриманою сумішшю філе, покладіть на деко поверх овочів.
Запікайте приблизно 1 годину, до золотистого кольору. Потім перекладіть індичку на обробну дошку і залиште на 20 хвилин. Подавайте із запеченими овочами. Або наріжте на скибочки та використовуйте замість ковбаси.
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