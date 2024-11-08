Готуємо смачну страву з індички: рецепт пастрамі, яка замінить ковбасу

М'ясо індички зараз у кулінарних трендах. Індичатина дієтична та просто готується.

Світовий тренд на здоровий спосіб життя і правильне харчування зробив популярною індичатину. Особливо популярне філе, з якого можна робити котлети, запікати в духовці, тушкувати в соусі, обсмажувати в паніровці або використовувати маринад. А ще можна приготувати пастрамі.

Пастрамі — це спосіб довгого запікання м'яса за досить низької температури. Страва неймовірно популярна в Америці, де її подають із салатами та сендвічами. Фокус розповість, як приготувати цю закуску.

Пастрамі з філе індички

Інгредієнти:

філе грудки індички — 600 г;

три морквини;

солодкий перець — 2 шт;

дві цибулини;

оливкова олія — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

зубчик часнику;

сушений розмарин — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сіль, мелений чорний перець.

Розігрійте духовку до 140 °С. Змішайте мед з 1 ст. л. оливкової олії та 2 ст. л. води. Моркву і солодкий перець наріжте невеликими шматочками, цибулю — пір'ям. Розкладіть овочі на деку, застеленому пергаментом, збризніть медово-оливковою сумішшю. Приправте сіллю і перцем за смаком.

Часник подрібніть. З'єднайте оливкову олію, що залишилася, часник, паприку і сушений розмарин, додайте сіль і перець. Натріть отриманою сумішшю філе, покладіть на деко поверх овочів.

Запікайте приблизно 1 годину, до золотистого кольору. Потім перекладіть індичку на обробну дошку і залиште на 20 хвилин. Подавайте із запеченими овочами. Або наріжте на скибочки та використовуйте замість ковбаси.

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