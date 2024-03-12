Краще, ніж ковбаса з магазину: рецепт смачної шинки з індички
Така шинка ідеально підходить для бутербродів. І ви самі можете додавати в неї інгредієнти за смаком.
Така шинка, яка легко може стати альтернативою ковбасі та шинці з магазину, дуже легко готується. І ви самі можете регулювати кількість солі та спецій. А також додавати в неї смачні інгредієнти, які урізноманітнюють рецепт. Як його приготувати шинку з індичатини, розповіли на сайті Kamelena.
Шинка з індички
Інгредієнти:
- 600 г індичого м'яса (стегна або гомілки);
- 100 г бекону;
- 50 г сиру;
- 50 г замороженої суміші (горошок, кукурудза, перець);
- 1 ст. л. соєвого соусу;
- 1 ст. л. паприки;
- 0,5 ч. л. сухого часнику;
- сіль, перець.
М'ясо поріжте великими шматками і прокрутіть на м'ясорубці на великій решітці, або подрібніть у комбайні, але не довго, щоб шматочки відчувалися. Можна взяти і готовий фарш. Найкраще для шинки підійде стегно індички, воно більш м'ясисте.
Додайте соєвий соус, паприку, часник, посоліть і поперчіть. Ви можете підібрати інші спеції на свій смак, наприклад, коріандр, зіру, мускатний горіх тощо. Перемішайте м'ясну суміш.
Додайте порізаний дрібними кубиками бекон і сир, а також овочеву суміш. Ретельно вимішайте і "відбийте" фарш.
На столі розкладіть фольгу, складену вдвічі, а на неї викладіть фарш довгою ковбаскою.
Щільно загорніть м'ясо у фольгу, як цукерку.
Поставте в розігріту до 180 градусів духовку, і готуйте 40-60 хвилин. Потім дістаньте і дайте постояти 10 хвилин. Шинку можна їсти як гарячою, подавши до гарніру, а можна остудити і подавати як закуску, або використовувати для бутербродів.
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