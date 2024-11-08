Готовим вкусное блюдо из индейки: рецепт пастрами, которая заменит колбасу
Мясо индейки сейчас в кулинарных трендах. Индюшатина диетическая и просто готовится.
Мировой тренд на здоровый образ жизни и правильное питание сделал популярной индюшатину. Особенно популярно филе, из которого можно делать котлеты, запекать в духовке, тушить в соусе, обжаривать в панировке или использовать маринад. А еще можно приготовить пастрами.
Пастрами — это способ долгого запекания мяса при достаточно низкой температуре. Блюдо невероятно популярно в Америке, где его подают с салатами и сэндвичами. Фокус расскажет, как приготовить эту закуску.
Пастрами из филе индейки
Ингредиенты:
- филе грудки индейки — 600 г;
- три морковки;
- сладкий перец — 2 шт.;
- две луковицы;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- зубчик чеснока;
- сушеный розмарин — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- соль, молотый черный перец.
Разогрейте духовку до 140 °С. Смешайте мед с 1 ст. л. оливкового масла и 2 ст. л. воды. Морковь и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками, лук — перьями. Разложите овощи на противне, застеленном пергаментом, сбрызните медово-оливковой смесью. Приправьте солью и перцем по вкусу.
Чеснок измельчите. Соедините оставшееся оливковое масло, чеснок, паприку и сушеный розмарин, добавьте соль и перец. Натрите полученной смесью филе, положите на противень поверх овощей.
Запекайте примерно 1 час, до золотистого цвета. Затем переложите индейку на разделочную доску и оставьте на 20 минут. Подавайте с запеченными овощами. Или нарежьте на ломтики и используйте вместо колбасы.
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