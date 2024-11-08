Готовим вкусное блюдо из индейки: рецепт пастрами, которая заменит колбасу

Мясо индейки сейчас в кулинарных трендах. Индюшатина диетическая и просто готовится.

Мировой тренд на здоровый образ жизни и правильное питание сделал популярной индюшатину. Особенно популярно филе, из которого можно делать котлеты, запекать в духовке, тушить в соусе, обжаривать в панировке или использовать маринад. А еще можно приготовить пастрами.

Пастрами — это способ долгого запекания мяса при достаточно низкой температуре. Блюдо невероятно популярно в Америке, где его подают с салатами и сэндвичами. Фокус расскажет, как приготовить эту закуску.

Пастрами из филе индейки

Ингредиенты:

филе грудки индейки — 600 г;

три морковки;

сладкий перец — 2 шт.;

две луковицы;

оливковое масло — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

зубчик чеснока;

сушеный розмарин — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль, молотый черный перец.

Разогрейте духовку до 140 °С. Смешайте мед с 1 ст. л. оливкового масла и 2 ст. л. воды. Морковь и сладкий перец нарежьте небольшими кусочками, лук — перьями. Разложите овощи на противне, застеленном пергаментом, сбрызните медово-оливковой смесью. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Чеснок измельчите. Соедините оставшееся оливковое масло, чеснок, паприку и сушеный розмарин, добавьте соль и перец. Натрите полученной смесью филе, положите на противень поверх овощей.

Запекайте примерно 1 час, до золотистого цвета. Затем переложите индейку на разделочную доску и оставьте на 20 минут. Подавайте с запеченными овощами. Или нарежьте на ломтики и используйте вместо колбасы.

Читайте также:

Готовится просто и быстро: рецепт плова с индейкой в сковороде

Лучше, чем колбаса из магазина: рецепт вкусной ветчины из индейки

Разноцветное суфле из индейки: нежное и вкусное угощение для малышей