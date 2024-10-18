Готовится просто и быстро: рецепт плова с индейкой в сковороде

Главное в плове, это специи. Так что выберите те, которые вам по вкусу.

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Плов – традиционное блюдо народов средней Азии. Традиционно плов готовят с бараниной, но можно и с говядиной. Впрочем, использовать можно со свининой и с курицей, и с индейкой, хотя это, конечно, уже будет не традиционное восточное блюдо. У плова есть несколько особенностей: например, соотношение риса, мяса и моркови должно быть одинаковым. На килограмм риса используют килограмм моркови и килограмм мяса. В плов обычно добавляют чеснок, зиру (кумин), барбарис и острый перчик. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Плов с индейкой на сковороде

Ингредиенты:

500 г филе индейки;

450 г риса для плова;

1 крупная луковица;

2 средние моркови;

1 головка чеснока;

6 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. сушеного барбариса;

½ ч. л. зиры;

1 ч. л. паприки;

соль, свежемолотый черный перец.

Нарежьте индейку небольшими кусочками. Лук нарежьте перьями, морковь натрите на крупной терке. Срежьте верхнюю часть головки чеснока, снимите несколько слоев шелухи, но саму головку оставьте целой.

В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и потушите лук до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте на среднем огне 7-10 минут, помешивая. Выложите в сковородку индейку, посолите, приправьте перцем и специями и обжарьте.

Всыпьте промытый рис, налейте горячую воду, чтобы она покрывала слой риса на 2 см. Не перемешивая плов, утопите в рисе головку чеснока. Накройте сковородку крышкой, уменьшите огонь и готовьте 20-25 минут. Перед подачей аккуратно перемешайте.

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