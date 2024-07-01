Плов из булгура: как приготовить вкусное блюдо

Булгур идеально подходит для плова, так как впитывает все вкусы и ароматы.

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Известно, что булгур использовали в пищу еще в Древней Греции. На протяжении многих веков булгур был основным цельнозерновым злаком на Ближнем Востоке. В США и Западной Европе популярность крупы возросла с 1900-х. Она чрезвычайно популярна в современной Турции, где считается традиционной здоровой пищей и используется во многих блюдах, в том числе и в приготовлении плова. Рецептом поделились на сайте Nur.

Булгур имеет приятный ореховый привкус, который придает плову особую пикантность. Также эта крупа богата клетчаткой, витаминами группы B, железом и магнием. Ее употребление в пищу способствует хорошему пищеварению. Булгур имеет низкий гликемический индекс, что делает его хорошим выбором для людей, которые следят за уровнем глюкозы в крови. Традиционно для плова из булгура используют баранину, говядину или курицу. Мясо нарезают кубиками и обжаривают до румяной корочки.

Плов из булгура

Ингредиенты:

булгур – два стакана;

головка чеснока;

две морковки;

растительное масло — 30 мл;

одна луковица;

филе курицы – 500 г;

вода, соль;

зира 1 ч. л.;

куркума, барбарис.

Куриное филе промойте и обсушите. Нарежьте небольшими кусочками. Нарежьте овощи. МОкровку традиционно режут тонкой соломкой, если лень возиться, натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками. В казан налейте растительное масло. Когда масло нагреется, выложите в него кусочки филе и обжарьте на сильном огне со всех сторон. Мясо должно слегка зарумяниться. Выложите в казан к мясу лук и морковь. Обжарьте овощи с мясом на среднем огне 2–3 минуты.

Добавьте к ингредиентам в казане зиру и соль, положите по вкусу специи для плова (куркуму, барбарис). Смешайте мясо и овощи со специями и припустите на среднем огне несколько секунд, чтобы специи раскрыли свой аромат. Промойте булгур под проточной водой. Отправьте крупу в казан. Обжарьте ее вместе с мясом и овощами несколько минут, постоянно помешивая. Залейте крупу с мясом и овощами кипятком. Пропорция булгура и воды составляет 1:3 (на 2 стакана крупы 6 стаканов воды). Жидкость должна полностью покрыть булгур. Дополнительно погрузите в булгур неочищенную головку чеснока. Доведите булгур до кипения на сильном огне, накройте казан крышкой, уменьшите огонь до минимума и готовьте еще 30–40 минут. Готовый плов из булгура перед подачей посыпьте мелко нарезанной свежей зеленью.

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