Плов із булгуру: як приготувати смачну страву

Булгур ідеально підходить для плову, оскільки вбирає всі смаки й аромати.

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Відомо, що булгур використовували в їжу ще в Стародавній Греції. Протягом багатьох століть булгур був основним цільнозерновим злаком на Близькому Сході. У США та Західній Європі популярність крупи зросла з 1900-х. Вона надзвичайно популярна в сучасній Туреччині, де вважається традиційною здоровою їжею і використовується в багатьох стравах, зокрема й у приготуванні плову. Рецептом поділилися на сайті Nur.

Булгур має приємний горіховий присмак, який надає плову особливої пікантності. Також ця крупа багата на клітковину, вітаміни групи B, залізо та магній. Її вживання в їжу сприяє гарному травленню. Булгур має низький глікемічний індекс, що робить його хорошим вибором для людей, які стежать за рівнем глюкози в крові. Традиційно для плову з булгуру використовують баранину, яловичину або курку. М'ясо нарізають кубиками й обсмажують до рум'яної скоринки.

Плов із булгуру

Інгредієнти:

булгур — дві склянки;

головка часнику;

дві морквини;

рослинна олія — 30 мл;

одна цибулина;

філе курки — 500 г;

вода, сіль;

зіра 1 ч. л.;

куркума, барбарис.

Куряче філе промийте та обсушіть. Наріжте невеликими шматочками. Наріжте овочі. Цибулю традиційно ріжуть тонкою соломкою, якщо ліньки возитися, натріть на крупній тертці. Цибулю наріжте дрібними кубиками. У казан налийте рослинну олію. Коли олія нагріється, викладіть у неї шматочки філе й обсмажте на сильному вогні з усіх боків. М'ясо має злегка зарум'янитися. Викладіть у казан до м'яса цибулю та моркву. Обсмажте овочі з м'ясом на середньому вогні 2-3 хвилини.

Додайте до інгредієнтів у казані зіру та сіль, покладіть за смаком спеції для плову (куркуму, барбарис). Змішайте м'ясо та овочі зі спеціями і припустіть на середньому вогні кілька секунд, щоб спеції розкрили свій аромат. Промийте булгур під проточною водою. Відправте крупу в казан. Обсмажте її разом із м'ясом та овочами кілька хвилин, постійно помішуючи. Залийте крупу з м'ясом та овочами окропом. Пропорція булгура і води становить 1:3 (на 2 склянки крупи 6 склянок води). Рідина має повністю покрити булгур. Додатково занурте в булгур неочищену головку часнику. Доведіть булгур до кипіння на сильному вогні, накрийте казан кришкою, зменшіть вогонь до мінімуму і готуйте ще 30-40 хвилин. Готовий плов із булгуру перед подаванням посипте дрібно нарізаною свіжою зеленню.

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