Картопля з томатами та сиром: рецепт смачної вечері за 15 хвилин
Таку страву можна подавати як самостійну, так і як гарнір до м'яса.
Ситні та смачні страви, які готуються дуже швидко, у кулінарних блокнотах посідають особливе місце. Нині ж, коли в будь-який момент можуть вимкнути світло, такі рецепти користуються підвищеним попитом. Рекомендуємо вам рецепт швидкої вечері від кулінарної блогерки Крістін Азізян. Він не потребує особливих зусиль і дорогих інгредієнтів, а виходить дуже апетитним.
Швидка вечеря
Інгредієнти:
- картопля — 3 шт;
- вершкове масло — 50 г;
- помідор — 1 шт;
- твердий сир — 50-80 г;
- сіль, перець, спеції за смаком.
- Також знадобиться рукав для запікання.
Спосіб приготування:
Картоплю промити, добре обсушити, покласти в харчовий пакет або рукав для запікання. Зав'язати і зробити в ньому дірки, щоб він від пари всередині не лопнув. Поставити пакет із картоплею в мікрохвильовку і готувати 13-15 хвилин. Краще накрити його кришкою для готування в мікрохвильовці. Якщо картопля стала м'якою, необхідно вийняти пакет із мікрохвильовки. Якщо утворюється багато пари, то краще покласти рукав (або харчовий пакет) у миску, а потім уже в мікрохвильовку.
Почекати, поки пакет охолоне, вийняти картоплю, дати їй теж охолонути трохи. Кожну картоплю розрізати посередині, розім'яти виделкою, як показано на відео. Додати олію, приправи, дрібно порізаний помідор і сир. Картоплю з начинкою ще раз відправити в мікрохвильовку на 30-60 секунд, щоб розплавився сир.
Таку картоплю можна подати як самостійну страву або як гарнір до м'яса.
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